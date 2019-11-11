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Военное обозрение

"Это выстрел в альянс": В Европе отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

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В натовских странах отреагировали на слова президента Франции о "смерти мозга" Североатлантического военного блока. Напомним, что Эммануэль Макрон заявил об отсутствии координации действий между США и союзниками по альянсу, о том, что США потеряли к взаимодействию с европейскими союзниками какой-либо интерес.

Источник изображения: topwar.ru

В крупном датском издании Berlingske обозреватель Кристиан Моуритцен пишет о том, что Макрон "сделал выстрел в альянс". По словам датского журналиста, президент Франции откровенно усомнился в одной из основополагающих статей Североатлантического альянса – статьи о коллективной безопасности.

Напомним, что Макрон, отвечая на вопрос о том, работает ли сегодня в НАТО принцип коллективной безопасности, заявил буквально следующее: "Я не знаю".

Так на это отреагировали в датском СМИ:

Ответ, который вам просто не следует давать, если вы хотите, чтобы враги Западного оборонительного альянса дрожали от страха за то, что с ними может произойти, если они нападут на одно из государств-членов.

Обращает на себя внимание следующий факт: в Европе отдают себе отчёт в том, что сказанное Макроном является правдой, но при этом перед "главным союзником" - США – боятся это открыто признать.

Немецкий журнал Die Welt, комментируя высказывание Эммануэля Макрона для The Economist, пишет, что президент Франции бросил вызов "единству НАТО".

Из материала:

Макрон решил эксплуатировать голлистскую политику (политику Шарля де Голля – прим. "ВО") в её традиционном плане – отворачиваться от США и сближаться с Россией. Он озвучивают идеи потепления в отношениях с Россией, возобновление стратегического с нею диалога.

По заявлению авторов в Die Welt, генсек альянса Йенс Столтенберг не согласен с заявлением Макрона о том, что США дистанцируются от союзников в Европе.

Заявление Макрона о "смерти мозга НАТО" раскритиковали и в СМИ Великобритании, отметив, что "нужно содействовать Трансатлантическому единству в формате НАТО". Примечательно, что это пишут в государстве, которое собирается покончить с единством европейским - выходом из состава ЕС.

Но особенно озаботились высказываниями Эммануэля Макрона в малых странах Североатлантического блока. Газеты Албании, Прибалтики и других небольших стран НАТО пестрят критическими замечаниями по поводу того, что сказал французский президент.

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