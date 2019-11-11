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Военное обозрение

В США снова подняли в воздух "списанные" F-117: эксперты задаются вопросом о причинах

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В сети появились новые кадры, на котором показан полёт тактических ударных самолётов F-117. Речь идёт о полёте американских самолётов над Невадой – в районе авиабазы Тонопа.

Кадр YouTube/Ian Metson

Источник изображения: кадр YouTube/Ian Metson

Кадры обращают на себя внимание в первую очередь в связи с тем, что F-117 Night Hawk были сняты с вооружения ВМС США ещё в 2008 году. Тогда на смену "списанным" F-117 приходили истребители пятого поколения F-22.

На этом фоне в американских СМИ активно обсуждается информация о том, что, на самом деле, ВВС США продолжают использование отдельных F-117 при выполнении боевых операций. Так, в издании The Aviationist говорится о том, что есть данные об использовании этих ударных самолётов во время операций коалиции в Сирии и Ираке. Указывается на год применения – 2017.

Официально эта информация Пентагоном не подтверждалась. И американские военные эксперты задаются вопросом о причинах выполнения "лётных упражнений":

Если F-117 ни в каких военных операциях не используется и к использованию не планируется, то с какой целью командование отдаёт приказы о проведении полётов?

Полёт, как отмечено в ролике, состоялся совсем недавно – 8 октября 2019 года. Речь идёт о парном полёте бортов с буквенно-номерными кодами NIGHT17 и NIGHT21.

Тем временем, в США предположили, что эти ударные самолёты американское военное командование собирается перебросить в Европу. В частности, высказывается мнение относительно возможность переброски F-117A на авиабазу в Великобританию.

В американском военном ведомстве назначение тренировочных полётов на официально выведенных из состава ВВС США самолётах не комментируют.

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Страны
Великобритания
Ирак
Сирия
США
Продукция
F-117
F-22
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