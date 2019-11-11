В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Официальный представитель Пентагона Роберт Карвер заявил, что из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия у США возникло отставание в боевых возможностях, которое Вашингтону необходимо устранить. Об этом он сказал в интервью журналу Newsweek, опубликованному 6 ноября.

По его словам, хотя Соединенные Штаты на протяжении многих лет лидировали в исследовании сверхзвуковых систем, они "не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия".

"Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", — сказал представитель американского военного ведомства.

Он подчеркнул, что развертывание гиперзвукового оружия является наивысшим техническим и исследовательским приоритетом США.

6 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому угрожать. Он также сообщил, что в будущем РФ будет наращивать оборонный потенциал, в том числе поставит на боевое дежурство новейшие системы гиперзвукового, лазерного и другого современного оружия, которого пока нет у других стран.