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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт раскрыл подробности подводной дуэли российских субмарин в Арктике

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Источник изображения: Майстерман Семен/ТАСС

"Учения подводных лодок в формате дуэлей – часть регулярной боевой подготовки, но такие маневры считаются высшим пилотажем", – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов, комментируя прошедшие в Баренцевом море учения субмарин "Псков" и "Нижний Новгород".

"Подлодки стреляют друг по другу торпедами, но, разумеется, торпедами учебными, не оснащенными взрывчатым веществом, – поясняет бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов. – При этом "прямого попадания" по противнику больше не требуется. Раньше торпеда должна была удариться о препятствие, чтобы раздался взрыв. Сейчас взрыватели, которые дают сигнал на подрыв взрывчатого вещества, неконтактные. Торпеда фактически должна пройти на определенной дистанции от корпуса лодки условного врага – либо над, либо под, либо сбоку. Длина такой дистанции зависит от вида и типа конкретной торпеды, но обычно эта информация засекречена".

После учений торпеду поднимают и расшифровывают данные из приборного отсека. Если взрыватель сработал, значит, задача выполнена, выстрел был метким, говорит эксперт.

Чтобы в ходе учений субмарины не пострадали даже от удара учебной торпеды, действуют ограничения по глубине их хода. Так, по сообщению пресс-службы Северного флота, разница в коридорах глубин для подводных лодок "Псков" и "Нижний Новгород" в ходе маневров составляла 50 метров. "Если торпеда не навелась на цель или другой лодке удалось отклониться от торпеды, и взрыватель не сработает, значит задача не выполнена", – подытожил адмирал.

Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота "Нижний Новгород" и "Псков" в четверг выполнили плановые задачи в Баренцевом море. Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи подлодок выполнили в дуэльном варианте.



Наталья Макарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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