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Интерфакс-АВН

Союзники НАТО обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана на Ближнем Востоке - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Дестабилизирующие действия Ирана в ближневосточном регионе вызывают обеспокоенность союзников НАТО, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все союзники НАТО обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", - заявил Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Столтенберг подчеркнул, что у союзников все еще есть разногласия в вопросе ядерной сделки по Ирану.

"Конечно, все союзники НАТО согласны, что у Ирана не должно быть возможности получить создать ядерное оружие. В то же время хорошо известно, что среди союзников существуют разные позиции по вопросу иранской ядерной сделки", - сказал он.

Ранее в четверг сообщалось, что на ядерном объекте в Фордо получена первая партия обогащенного урана после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по СВПД.

Накануне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что иранские специалисты к 9 ноября выведут уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%.

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