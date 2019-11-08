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ЦАМТО

Индия в рейтинге крупнейших мировых импортеров по 28 основным категориям вооружений

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Танк Т-90 ВС Индии
Танк Т-90 ВС Индии.
Источник изображения: © EPA/MONEY SHARMA

ЦАМТО, 7 ноября. К визиту в Москву министра обороны Индии Раджнатха Сингха ЦАМТО публикует статистику положения Индии в рейтинге крупнейших мировых импортеров вооружений по 28 основным категориям вооружений.

В представленном ниже материале были проанализированы следующие категории ВиВТ: многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты БПА, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, УТС/УБС, БЛА класса MALE и HALE, тактические БЛА, мини и микро-БЛА, ударные вертолеты, вертолеты ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты, БНК ОК, НАПЛ, катера и малые десантные корабли, ОБТ, ББМ, бронеавтомобили, бронемашины класса MRAP, ПТРК, РСЗО, орудия и минометы, ЗРС, ЗАУ и ПЗРК.

Оценка проведена по положению каждой страны в тройке лидеров по 28 вышеперечисленным категориям вооружений.

В рейтинге стран-импортеров по пакету заказов на импорт отдельных видов ВиВТ в 2011-2018 гг. Индия занимает третье место (после Саудовской Аравии и Австралии).

По стоимости сформированного пакета заказов в 2011-2018 гг. на импорт ВиВТ Индия присутствует в лидирующей тройке стран в 8 категориях из 28 (первое место – в 3 категориях, второе место – в 1 категории, третье место – в 4 категориях).

Индия занимает первое место среди мировых импортеров в категориях военно-транспортные самолеты (27,88% от общемирового пакета заказав на импорт по данной категории), тактические БЛА (39,73%) и орудия и минометы (19,69%), второе место Индия занимает в категории ЗРС (13,79%), третье место Индия занимает в категориях самолеты БПА (11,17%), самолеты ДРЛОиУ (13,17%), тяжелые транспортные вертолеты (11,49%) и ПТРК (12,90%).

В рейтинге стран-импортеров по фактическому объему импорта отдельных видов ВиВТ в 2011-2018 гг. Индия занимает второе место (после Саудовской Аравии).

По объему фактического импорта ВиВТ в 2011-2018 гг. Индия присутствует в лидирующей тройке стран в 9 категориях из 28 (первое место – в 3 категориях, второе место – в 4 категориях, третье место – в 2 категориях).

Индия занимает первое место среди мировых импортеров в категориях военно-транспортные самолеты (24,09% от общемирового импорта по данной категории), тактические БЛА (35,15%) и НАПЛ (23,05%), второе место – в категориях самолеты БПА (22,31%), УТС/УБС (11,09%), БНК ОК (12,14%) и ПТРК (11,50%), третье место – в категориях многоцелевые истребители (9,14%), БЛА класса MALE и HALE (9,26%).

В рейтинге стран-импортеров по стоимостной оценке импорта отдельных категорий ВиВТ по пакету идентифицированных контрактов на период 2019-2022 гг. Индия занимает первое место.

По сформированному портфелю заказов и намерениям на импорт ВиВТ на период 2019-2022 гг. Индия присутствует в 17 категориях из 28 (первое место – в 7 категориях, второе место – в 4 категориях, третье место – в 6 категориях).

Индия занимает первое место в категориях тактические БЛА (28,98% от общемирового прогнозируемого импорта по данной категории), вертолеты ПЛО (28,16%), НАПЛ (28,41%), ОБТ (16,41%), ЗРС (25,81%), ЗАУ (63,90%) и ПЗРК (80,64%), второе место – в категориях многоцелевые истребители (10,29%), самолеты-заправщики (14,15%), военно-транспортные самолеты (11,64%), орудия и минометы (26,06%), третье место – в категориях самолеты БПА (13,66%), мини- и микро-БЛА (14,96%), ударные вертолеты (12,71%), тяжелые транспортные вертолеты (15,14%), многоцелевые вертолеты (6,62%) и ПТРК (12,06%).

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Саудовская Аравия
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