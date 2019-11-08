Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Попадание ракеты "Пращи Давида" в руки России ударит по обороне Израиля

630
0
0
Источник изображения: mod.gov.il

"Это очень важная находка для наших специалистов. И это удар по обороне Израиля, причем такой же, как и удар по обороне США, когда к нам в руки попали американские "Томагавки" из Сирии", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения СМИ о том, что России удалось захватить в Сирии секретную израильскую ракету ПРО.

"Благодаря ракете к комплексу "Праща Давида" мы узнаем целый ряд ключевых технологий, хоть и не самых сверхсекретных. Это позволит очень многие параметры выяснить, определить и понять", – констатировал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

По его словам, дело не в том, превосходят ли израильские ракеты свои российские аналоги, а в том, что речь идет о разных технологиях. "Естественно противоположная сторона никогда не признает, какой чувствительный удар им нанесли. Понятно, что они будут утверждать, будто бы это мелочи. Но на самом деле попадание таких технологий в чужие руки всегда плохо для хозяев этих технологий", – подчеркнул собеседник.

"Вспомните историю, когда капитан Виктор Беленко угнал в Японию МиГ-25 в 1976 году. Тогда все опасались не самого попадания самолета в их руки, потому что японцы не могли повторить ряд наших технологий; а того, что в руки вероятного противника попала система радио-опознавания "свой-чужой" и секретные коды. И тогда СССР и странам-союзницам пришлось ставить дополнительные шифраторы, что очень затратно. Случай с израильской ракетой – из этой серии", – резюмировал Дрозденко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО. В ходе исследования выяснилось, что речь идет об усовершенствованной израильской ракете класса "земля-воздух", выпущенной из ракетной системы "Праща Давида".

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований.

Отмечается, что ракеты-перехватчики "Пращи Давида" являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей "Пращи Давида" является военной тайной. "Праща Давида" работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400, отмечает портал. Отметим, что сразу после запуска "Пращи Давида" в июле 2018 года с территории Израиля также взлетел F-35.

Ранее экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что секретная израильская ракета может принести пользу России.



Иван Абакумов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35
МиГ-25
Праща Давида
С-400 Триумф
Похожие новости
30.09.2019
Al Quds (Великобритания): намерен ли Эрдоган развивать ядерную военную программу?
10.08.2018
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
18.12.2017
Ракетный щит Земли обетованной
06.07.2016
Три кита безопасности
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:20
  • 18
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО
  • 08.11 16:20
  • 26
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей