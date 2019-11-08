Эксперт: Попадание ракеты "Пращи Давида" в руки России ударит по обороне Израиля

"Это очень важная находка для наших специалистов. И это удар по обороне Израиля, причем такой же, как и удар по обороне США, когда к нам в руки попали американские "Томагавки" из Сирии", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения СМИ о том, что России удалось захватить в Сирии секретную израильскую ракету ПРО.

"Благодаря ракете к комплексу "Праща Давида" мы узнаем целый ряд ключевых технологий, хоть и не самых сверхсекретных. Это позволит очень многие параметры выяснить, определить и понять", – констатировал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

По его словам, дело не в том, превосходят ли израильские ракеты свои российские аналоги, а в том, что речь идет о разных технологиях. "Естественно противоположная сторона никогда не признает, какой чувствительный удар им нанесли. Понятно, что они будут утверждать, будто бы это мелочи. Но на самом деле попадание таких технологий в чужие руки всегда плохо для хозяев этих технологий", – подчеркнул собеседник.

"Вспомните историю, когда капитан Виктор Беленко угнал в Японию МиГ-25 в 1976 году. Тогда все опасались не самого попадания самолета в их руки, потому что японцы не могли повторить ряд наших технологий; а того, что в руки вероятного противника попала система радио-опознавания "свой-чужой" и секретные коды. И тогда СССР и странам-союзницам пришлось ставить дополнительные шифраторы, что очень затратно. Случай с израильской ракетой – из этой серии", – резюмировал Дрозденко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО. В ходе исследования выяснилось, что речь идет об усовершенствованной израильской ракете класса "земля-воздух", выпущенной из ракетной системы "Праща Давида".

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований.

Отмечается, что ракеты-перехватчики "Пращи Давида" являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей "Пращи Давида" является военной тайной. "Праща Давида" работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400, отмечает портал. Отметим, что сразу после запуска "Пращи Давида" в июле 2018 года с территории Израиля также взлетел F-35.

Ранее экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что секретная израильская ракета может принести пользу России.

Иван Абакумов