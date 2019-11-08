Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США

Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.

Как пишет издание Popular Mechanics, новая концепция предусматривает массовый взлет более сотни дронов-камикадзе. Применяться для атак будут дешевые беспилотные летательные аппараты, построенные по принципу "летающего крыла", имеющие систему вертикального взлета и несущие около 2 килограммов взрывчатки.

Мишенями для беспилотного роя станут грузовики и легкобронированные машины. Кроме того, дроны будут эффективны в уничтожении воздушных и надводных целей, а также радиолокационных станций.

"Россияне считают, что этот рой станет эффективным оружием в борьбе с террористами и высокотехнологичными противниками. Исходя из того, что россияне видели и узнали в Сирии - и это самый важный сирийский военный опыт РФ на сегодняшний день - рой дронов может нанести серьезный ущерб", - заявил американский военный аналитик Самуэль Бендетт изданию C4ISRNet.

Эксперты отмечают, что обезвредить поднявшийся в воздух рой дронов-камикадзе на данный момент практически невозможно. Если головной беспилотник уничтожается огнем противника или теряется по той или иной причине, то его функции передаются другому беспилотному аппарату. Таким образом происходит реконфигурация - и так далее вплоть до потери двух последних устройств.

Привычные средства защиты, такие как ракеты, пушки и пулеметы, будут малоэффективны против стаи беспилотников, пишет Popular Mechanics. "Система защиты, которая собьет 90 процентов дронов, а это очень хороший показатель, все же пропустит оставшиеся десять процентов", - говорится в статье. Эффективным средством борьбы могли бы стать "глушилки", однако против автономных дронов, не принимающих радиосигнал, они будут бесполезны.

Кстати

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" концерн "Калашников" презентовал новейшие высокоточные БПЛА "Ланцет". Их преимуществом является миниатюрность, например "Ланцет-1" весит всего пять килограммов, а масса боевой части составляет один килограмм. "Ланцет-3" - тяжелей, уже 12 килограммов, из них три приходятся на боеголовку. Беспилотники развивают скорость до 110 километров в час и способны поражать цели в радиусе до 40 километров.

Николай Грищенко