Военный эксперт не видит для РФ рисков в возможном выходе США из договора по открытому небу

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Возможный выход США из договора по открытому небу не будет иметь критических последствий для России, заявил "Интерфаксу" в четверг военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Не стоит переживать по поводу этого договора. Этот договор не является какой-то основой для поддержания стабильности в мире. Он не влияет серьезно на поддержание нашей безопасности", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Никакого стратегического значения этот договор не нёс. И он очень неоднозначно был воспринят российским военным сообществом", - сказал Ивашов.

"Договор по открытому небу еще как-то работал, когда выполнялся договор об обычных вооруженных силах в Европе - ДОВСЕ. Сейчас, когда всё это похоронено, что он может дать? Ничего - ни в плане разведки, ни в плане наблюдения. Со спутников за всем сегодня наблюдают", - сказал эксперт.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу, сообщила 27 октября The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц. Однако при этом один из собеседников издания заверил, что окончательное решение еще не принято и "дискуссии продолжаются".

Будущее договора по открытому небу следует обсуждать в конгрессе и с союзниками по НАТО, заявил в конце октября Джон Салливан, кандидатуру которого президент США выдвинул ранее на пост американского посла в России.

Он заявил, что "США соблюдают его, но в США считают, что Россия не соблюдает его". При этом Салливан упомнил об ограничениях на инспекционные полеты в районе Калининграда в рамках этого договора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 октября заявил, что "это будет печально", если США выйдут из договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

Как сообщал "Интерфакс", в феврале после перерыва американские военные возобновили наблюдательные полеты над территорией России.

27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США пытаются затруднить инспекции России по договору по отрытому небу. "США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках договора по открытому небу", - сказал тогда министр на заседании коллегии Минобороны РФ.

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский ранее сказал "Интерфаксу", что, если Россия и США приостановят сотрудничество по данному договору, это негативно скажется на транспарентности военной деятельности.

"Мы не будем летать над США, они не будут летать над Россией. Этот договор касается мер доверия. Это плохо", - сказал Бужинский.

Ранее США заявляли, что будут добиваться разрешения на наблюдательные полеты стран-участниц договора над Москвой, Чечней, Калининградом и на расстоянии в 10 км от границы РФ с Абхазией и Южной Осетией. США заявляли, в частности, о намерении закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Эксперты отмечали, что некоторые районы в России для наблюдательных полетов закрыты. "По нашему внутреннему законодательству, некоторые районы Москвы закрыты для полетов. В свое время мы закрывали полеты над Северным Кавказом в виду того, что это было не безопасно. Калининград мы не закрывали, но в договоре есть положения, регламентирующие расстояние от границы для полетов", - отмечал Бужинский.