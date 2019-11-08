Две российские атомные подлодки провели "дуэль" в Арктике

Две российские атомные подлодки Северного флота "Псков" и "Нижний Новгород" провели "дуэль" в ходе учений в Баренцевом море. Субмарины выслеживали друг друга и пускали торпеды по "противнику", сообщили РБК в пресс-службе Северного флота в четверг, 7 ноября.

На первом этапе учений подводные лодки вели поиск и преследование условного противника с выходом на позицию атаки подводной цели, а также отрывались от преследования с постановкой помех и ложных целей.

"Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте", — говорится в сообщении.

В конце октября в Норвежском море подлодки "Псков" и "Нижний Новгород" отрабатывали задачи глубоководных погружений, в ходе которых экипажи испытали технику и вооружение на предмет соответствия заявленным характеристикам.

31 октября премьер Норвегии Эрна Сульберг отреагировала на операцию российских подлодок. Она сообщила, что Россия тем самым демонстрирует свою мощь и важность обеспечения безопасности морского пути в сторону Мурманска. Сульберг отметила, что Норвегия не видит в этом угрозы, однако нуждается в обороне НАТО.

По данным Минобороны России, атомные подводные лодки проекта 945А несут на борту крылатые ракеты "Гранат" и имеют мощное торпедное вооружение. Благодаря использованию при строительстве их прочного корпуса из титановых сплавов они способны эффективно действовать на глубинах более 400 м, обладают повышенной скрытностью и малошумностью.