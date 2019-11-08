J-11B – китайский аналог Су-27 получил новый радар с АФАР

ВВС НОАК проводят глубокую модернизацию парка истребителей 4-го поколения

Центральное телевидение Китая (CCTV) продемонстрировало вариант истребителя J-11B ("Цзянь-11 Би", по классификации НАТО – Flanker-L) с новым типом радара, сообщает китайское интернет-издание "China military". Открытый показ в эфире в ходе подготовки к 70-й годовщине ВВС Народной Освободительной Армии (НОАК) свидетельствует о том, что усовершенствованный боевой самолет начал поступать в войска. Истребители такого класса будут эксплуатироваться Военно-воздушными силами и авиацией Военно-морских сил НОАК.

По мнению экспертов, речь идет о новом типе радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), обладающим улучшенными возможностями обнаружения и определения целей, и который позволяет использовать новые образцы ракет класса "воздух-воздух" большой дальности, выполнять более широкий спектр задач, включая ведение воздушной разведки неба, моря и суши.

J-11B разработан китайской военной промышленностью на базе многоцелевого всепогодного сверхзвукового тяжелого истребителя Су-27, созданного ОКБ "Сухой". Шэньянский авиастроительный завод был переоборудован для производства российских самолетов, а также появилась основа для их совершенствования. Китай получил лицензию на производство Су-27 из российских машинокомплектов под обозначением J-11 в середине 90-х годов прошлого века, а в начале 2000-х были заменены многие "родные" узлы на аналоги, 70% деталей поменяли на комплектующие китайского производства, но проблемы с заменой двигателя в те годы решить не удавалось. Однако, J-11B стал дальнейшим развитием многоцелевого J-11 и Су-27. Истребитель J-11B имеет размах крыла 14,7 м. Длина составляет 21,9 м, высота – 5,92 м. Максимальная взлетная масса – 33000 кг, при этом боевая нагрузка – 6000 кг.

По данным СМИ, разработка бортовой радиолокационной станции (БРЛС) с АФАР для установки на самолеты J-11B, J-15, J-16 и другие, относящиеся к семейству Су-27, началась с 2004 года и ее преимуществом стала уменьшенная по сравнению с российскими аналогами масса БРЛС, правда, сравнение проводилось по открытой официальной информации, существовавшей только по некоторым российским БРЛС с АФАР.

110-летнее развитие авиации в Китае ознаменовано многими достижениями, а в 1949 году были созданы Военно-воздушные силы НОАК. В честь празднования их 70-летия в Поднебесной прошли выступления пилотажных групп, шоу парашютистов, была продемонстрирована боевая мощь лучшей авиатехники страны. В общей сложности 35 самолетов 10-ти типов выполнили фигуры высшего пилотажа, в том числе истребитель-невидимка J-20, тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и истребитель J-16. Памятные конверты, на которых изображены 100 фотографий и репродукций картин, посвященных истории китайской авиации, 3 ноября были выпущены в свет, сообщает Синьхуа.

Ирина Дронина