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Интерфакс-АВН

Российские атомные подлодки провели дуэль в глубинах Баренцева моря

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АПЛ "Псков"
Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков» проекта 945А «Кондор» у пирса в бухте Ара. 2006 год.
Источник изображения: С. Кузнецов / www.submarina.org

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Атомные подводные лодки Северного флота "Нижний Новгород" и "Псков" провели подводную дуэль в ходе учений в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"В рамках проведения плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота за летний период обучения 2019 учебного года экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота "Нижний Новгород" и "Псков" выполнили плановые задачи в Баренцевом море", - сказал Серга.

Он пояснил, что в течение нескольких дней подводники учились вести поиск и скрытное слежение за партнёром, играющим роль условного противника, выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, осуществлять отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

"Оба экипажа действовали в подводном положении. В целях безопасности разница в коридорах глубин для подводных лодок составляла 50 метров", - отметил представитель Севфлота.

В ходе учений экипажи субмарин провели практические торпедные стрельбы по подводной цели.

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