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Newsweek (США): Россия готовится к развертыванию передовых вооружений, которых нет ни у одной другой страны, и США должны решить эту проблему

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Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин высоко оценил недавние военные достижения своей страны, в том числе разработку ультрасовременного оружия, которому, как рассказали представители вооруженных сил США в интервью Newsweek, Америка должна теперь что-то противопоставить.

В среду, 6 ноября, выступая на церемонии представления президенту офицеров и прокуроров по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий в Большом Кремлевском дворце, Путин высоко оценил их достижения "в выполнении серьезных государственных задач". По его словам, главная задача этих людей - "гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу".

"Прежде всего, речь идет о развитии вооруженных сил. Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - продолжил Путин.

"Это не повод для того, чтобы комуто угрожать, - подчеркнул Путин. - Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее, для того чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз".

Россия и Соединенные Штаты долгое время обвиняют друг друга в создании угроз глобальной безопасности посредством разработки современных видов вооружений, обладающих более высоким разрушительным потенциалом. В период холодной войны Москва и Вашингтон сумели преодолеть враждебное отношение друг к другу, чтобы подписать знаковые соглашения по контролю над вооружениями, однако по мере усиления соперничества между ними в XXI веке эти соглашения начали распадаться.

Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году, что позволило Пентагону развернуть различные противоракетные комплексы по всему миру. Путин счел этот шаг США началом создания глобального противоракетного щита, угрожающего безопасности России. В своем интервью каналу MSNBC, которое Путин дал вскоре после своего обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года, когда он представил целый ряд новейших видов вооружений, российский лидер сослался на выход США из Договора по противоракетной обороне, подписанного в 1972 году, отметив, что именно в тот момент началась гонка вооружений.

Российский арсенал пополнился межконтинентальными баллистическими ракетами РС-28 "Сармат", а также гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом "Авангард", способным доставлять межконтинентальные баллистические ракеты со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Что касается других видов гиперзвукового оружия, то здесь можно также выделить гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал", а также гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету 3М22 "Циркон".

Считается, что эти виды оружия, а также новый беспилотный подводный аппарат "Посейдон", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой 9М730 "Буревестник" и лазерная система "Пересвет", способны преодолевать ведущие и даже перспективные системы обороны. Поскольку в настоящее время Китай тоже занимается разработкой таких систем вооружения, США занимают все более активную позицию в этом вопросе.

"Хотя в течение многих десятилетий Соединенные Штаты были мировым лидером в области изучения гиперзвуковых систем, мы так и не приняли решение о создании гиперзвуковых технологий, - отметил в своем заявлении представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер (Robert Carver). - Те, кто захотел стать нашими противниками, решили превратить их в оружие, что породило военную асимметрию, которую мы обязаны устранить".

"Министерство обороны США возглавляет работу в области гиперзвуковых исследований, и развертывание гиперзвукового оружия является нашим важнейшим приоритетом в области технических исследований и создания вооружений, - добавил он. - Мы продолжаем проводить эту работу, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в нашей способности в будущем сохранить наше преимущество в боях на суше, в воздухе и в море".

На фоне ослабления доверия между США и Россией в этом году прекратил действие еще один договор, подписанный этими ведущими военными державами несколько десятилетий назад. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности запрещал ракеты дальностью от 500 до 5 тысяч 500 километров, но США заявили, что новая российская крылатая ракета 9М729 нарушает условия этого договора, а Москва обвинила Вашингтон в развертывании пусковых установок средней дальности в рамках системы противоракетной обороны "Иджис Эшор" в Восточной Европе.

В августе США вышли из Договора РСМД, а спустя несколько недель провели первые испытания ракеты, которую этот договор запрещал, с использованием той же системы вертикального запуска Mark-41, которая применяется в "Иджис эшор" и которую специально адаптировали для запуска ракет "Томагавк". Россия и Китай обвинили США в попытках спровоцировать "гонку вооружений".

Президент США Дональд Трамп сообщил журналиствам, что его администрация "в настоящее время рассматривает возможность подписания нового соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем", и что "обе эти страны хотели бы это сделать, особенно если речь идет о ядерном оружии". Хотя Москва поддержала идею подписания такого нового соглашения, Китай ее отверг.

"Позиция Китая очень четкая, - заявил министр иностранных дел Китая Гэн Шуан (Geng Shuang) на пресс-конференции во вторник, 5 ноября. - Сейчас попросту нет предпосылок и оснований для начала трехсторонних переговоров по вопросу о контроле над вооружениями, и Китай не будет в них участвовать. Как мы уже говорили, США пытаются втянуть Китай, когда речь заходит об этом вопросе. Нам хотелось бы знать, хотят ли США, чтобы ядерный арсенал Китая вырос до уровня американского арсенала, или же они готовы уменьшить свой арсенал до уровня китайского?"

Ядерные арсеналы США и России являются самыми крупными в мире. Однако размеры их ядерных арсеналов ограничены третьим соглашением по контролю над вооружениями - новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Срок действия этого договора истекает в 2021 году, однако стороны до сих пор не обсудили возможность его продления, что потенциально грозит обернуться совершенно бесконтрольным производством ядерного оружия.


Том О'Коннор (Tom O'Connor)

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
P-8 Poseidon
Иджис
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
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Ядерный щит
ЯО
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