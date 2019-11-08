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Военное обозрение

В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою

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На фоне визита индийского министра обороны Раджната Сингха в Россию в СМИ Индии решили в очередной раз обсудить вопрос закупок у РФ зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что контракт уже подписан. По сообщениям индийской стороны, общая сумма контракта составляет 5,43 млрд долларов.

Источник изображения: topwar.ru

Большинство высказывающихся по поводу этой сделки индийских экспертов отмечают, что полки С-400 существенным образом повысят уровень индийской системы противовоздушной обороны. Отдельных экспертов "волнует" стоимость контракта. Заявления из типичной для Индии серии: "Можно было бы и поторговаться".

Министр обороны Индии, обратившись к российским производителям, призвал их активнее входить в программу "Делай в Индии". По словам Раджната Сингха, сегодняшний рост индийской экономики позволяет иностранным компаниям получать весомые дивиденды в случае переноса как минимум части производства на индийскую территорию.

Сам Раджнат Сингх во время посещения РФ в очередной раз высказался о том, что ЗРК С-400 – отличные по качеству системы ПВО.

Тем временем, в индийском издании Times Now News появилась статья автора Шива Налапата (Shiv Nalapat), в которой говорится, что российский комплекс "пока не показал себя в боевых условиях". В материале отмечается, что С-400 имеет отличные характеристики, "но пока в деле их не демонстрировал".

Из материала:

Военные эксперты утверждают, что российская зенитная система так же или даже более боеспособна, чем её западные аналоги. Имея модульную конструкцию и чрезвычайную мобильность, С-400 может быть быстро развернут и подготовлен к поражению целей в течение нескольких минут. Несмотря на то, что С-400 уважают как грозное оружие, обеспечивающее многочисленные тактические преимущества, ЗРК всё ещё в значительной степени не был испытан в реальной боевой ситуации. У России была возможность продемонстрировать возможности систем С-400, которые она разместила в Сирии, в апреле 2018 года против американских ракет "Томагавк", но она воздержалась от этого.

Судя по всему, индийский эксперт Шив Налапат всерьёз считает, что ЗРК проявляет себя "в реальном бою" исключительно методом выстреливания зенитных ракет и никак иначе...

Далее в статье заявлено, что С-400 уже в скором времени "может потерять статус передового зенитного ракетного комплекса, так как в России появится С-500".

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Страны
Индия
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
С-400 Триумф
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9 комментариев
№1
08.11.2019 13:47
Цитата, q
Судя по всему, индийский эксперт Шив Налапат всерьёз считает, что ЗРК проявляет себя "в реальном бою" исключительно методом выстреливания зенитных ракет и никак иначе..
А как по-другому?
+1
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№2
08.11.2019 15:11
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
сегодняшний рост индийской экономики позволяет иностранным компаниям получать весомые дивиденды в случае переноса как минимум части производства на индийскую территорию.
И иметь дело с индийскими инженерами...
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№3
09.11.2019 17:10
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
А как по-другому?

Обнаружением (правда, это задача "системы", а не "комплекса"), но это в данном случае неважно. Идентификацией. Сопровождением (на разных высотах, скоростях, маневрах и пр.) с возможностью уничтожения. Возможностью "передачи" сопровождаемой цели от одного комплекса к другому. Использованием разных каналов наведения (если возможно).

Очень важно. Современные системы ПВО - против соврменных СВН - требуют (или "хорошо бы иметь " :)) наличия в своих БД целей т. н. "сигнатур" этих целей. Это важный элемент  эффективного противодействия. Если сбор такой информации выполняется - это практически "боевая работа".
-1
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№4
09.11.2019 17:33
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Это всё теория неподтверждённая практическими результатами. Сирии поставки С-400 и С-300 пока не помогли остановить налёты боевой авиации Израиля и других "действующих лиц".
0
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№5
09.11.2019 18:11
По топорам долбить из С-400 ?
Не дороговато?
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№6
09.11.2019 21:14
Цитата
что С-400 уже в скором времени "может потерять статус передового зенитного ракетного комплекса, так как в России появится С-500".

Сейчас мало кто может сказать что-то определенное про С-500. Но, судя по тендециям, радикально меняется концепция ПВО (о ПРО и говорить нечего).  
Поэтому маловероятно, что С-500 будет "в той же нише", что и С-300/400. Какое-то "пересечение" будет, конечно, но, похоже, у С-500 СУЩЕСТВЕННО другие задачи. Он, скорее всего, не "конкурент" для С-400, а, следовательно, не его "замена".

С-300 "сходит со сцены" - и не ТОЛЬКО потому, что есть С-400 как развитие С-300.  Но и потому, что новое качество получают системы войскового ПВО, в первую очередь Бук-М3 (который уже "круче", чем С-300ПT/С) и его развитие (Ермак?), и потому, что меняются СВН.
Разработка системы "Стандарт" для войскового ПВО начата не случайно.

В общем, грядут :) большие, очень большие измнения принципиального плана. Судя по срокам разработки, представления о роли С-500 и его месте в системе ПВО/ПРО быстро меняются. :)
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№7
09.11.2019 21:39
Цитата, ankh-andrej сообщ. №4
Это всё теория неподтверждённая практическими результатами. Сирии поставки С-400 и С-300 пока не помогли остановить налёты боевой авиации Израиля и других "действующих лиц".

:)
Сирии С-400 не поставлялся. :) Он поставлялся в Сирию, но не Сирии.
Отношения нынешней России с Израилем - это часть БОЛЬШОЙ (и нетривиальной) политики.
Это не тема для дилетантов в этом деле, вроде нас с Вами.

Действия "Путина" в Сирии - это  элемент стратегии, а не просто тактические действия. "Путин" - довольно рискованно - вмешался в сирийские разборки не ради Сирии, и не ради ИГИЛ (хотя и ради них ТОЖЕ).
IMHO, Россия хотела показать свою как нынешнюю "военную дееспособность", так и политическую готовность идти на определенный риск НЕКОТОРОЙ военной конфронтации с США , что (показать) и удалось, причем очень успешно (могло и не удастся, кстати).
На такие риски идут только ради серьезных ПОЛИТИЧЕСКИХ целей. Это было НЕОБХОДИМО показать, если, конечно, стратегия заключается в установлении союза с "Германией", точнее, "старой Европой", т.е. Германией, Францией, и их реальными "соратниками". Объективно - против англо-саксов и их восточноевропейских славянско-чухонских холуев. :)

Что касается С-400 (т.е. "продолжения" С-300), то потенциальные  заказчики после (в том числе) "сирийского дебюта"  проголосовали "за" не словами, а деньгами. :)
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№8
09.11.2019 21:41
Цитата, Павел 1978 сообщ. №5
По топорам долбить из С-400 ?
Не дороговато?

Однозначно дороговато.
Поэтому и Бук-М3, и "Ермак", и программа "Стандарт".
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№9
09.11.2019 22:01
О "Ермаке" (что есть :))

http://bastion-karpenko.ru/zrk-niip-5-pokolen/
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