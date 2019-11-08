Израильские БТР "Эйтан" и "Намер" получат новый необитаемый боевой модуль

Израильские колесный БТР "Эйтан" и гусеничный БТР "Намер" в скором времени получат на вооружение боевой модуль. Как сообщает блог bmpd со ссылкой на оleggranovsky, директорат танка "Меркава" и БТТ в министерстве обороны Израиля закончил разработку необитаемой башни с пушечным вооружением.

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Израильские БТР "Эйтан" и "Намер" получат на вооружение необитаемую башню с пушечным вооружением, получившую название "Црихон" ("Башенка"). Данный боевой модуль вооружен 30-мм пушкой, спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковым комплексом "Гиль" (Spike LR II). Как заявляют разработчики, все вооружение модуля имеет особо высокие углы возвышения, что позволит вести обстрел целей, расположенных на верхних этажах зданий.

Отмечается, что с принятием на вооружение данного боевого модуля армия обороны Израиля (АОИ) получает для своей пехоты мощное средство огневой поддержки, способное поражать цели не только с места, но и в движении.

В Минобороны Израиля пояснили, что новая башня будет устанавливаться на новые колесные БТР "Эйтан", испытания которых уже заканчиваются и планируется начало серийного производства. Кроме того, модуль установят и на тяжелый БТР "Немер", который уже поступает в АОИ. Новой башней "Црихон" будет оснащена часть бронетранспортеров, стоящих на вооружении регулярных пехотных бригад "Голани" и "Гивати", а часть останется с установленной турелью "Катланит" с 12.7-мм пулемётом.

Как отметили в ЦАХАЛ, модернизация уже стоящих на вооружении БТР "Намер" много времени не займет. Новая башня "Црихон" разработана так, что ее монтаж на уже выпущенный БТР занимает всего один день работы.