Впервые за более чем 40 лет в США вскрыли капсулу с лунным грунтом

Современные методы исследования позволят узнать о лунном грунте гораздо больше, чем это было возможно во время программы "Аполлон"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Американские ученые впервые с 1972 года вскрыли капсулу с лунным грунтом для того, чтобы детально его исследовать. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Этот грунт на Землю доставили участники программы Аполлон-17, в ходе которой состоялся последний пилотируемый полет на Луну. Все это время реголит так и хранился нетронутым, его слои не перемешивались. "Сегодня мы можем делать измерения, которые были просто невозможны во времена программы Apollo, - прокомментировала Сара Ноубл, один из специалистов NASA, участвовавших в исследовании. - Анализ этих образцов максимизирует научную ценность программы "Аполлон" и поможет новому поколению ученых усовершенствовать свои методики и помочь будущим исследователям подготовиться к миссиям на Луну, которые запланированы в 2020-х годах".

Как уточнило NASA, образец вскрыли 5 ноября в одной из лабораторий Центра пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Второй образец из этой же партии специалисты планируют распечатать в январе будущего года.

Новые изыскания

Весной NASA объявило, что выбрало 9 американских научных центров для исследования образцов лунного грунта. В их число вошли 5 правительственных учреждений из структуры NASA и ВМС США и 4 университета из разных уголков страны.

Ранее сотрудник пресс-службы Центра имени Линдона Джонсона Ноа Майкелсон рассказал ТАСС, что NASA не установило конкретных сроков, когда образцы передадут специалистам. "Четкого графика пока нет, поскольку команды еще работают, определяя, каким образом лучше всего вскрывать контейнеры [с образцами]", - пояснял Майкелсон.

Он уточнял, что речь идет о трех видах образцов. Они были доставлены в 1971-72 годах в ходе 15-й, 16-й и 17-й экспедиций программы "Аполлон" в герметически закрытых контейнерах. Эти образцы находятся в нескольких специальных хранилищах: одна часть - при температуре -20 °C, другая - в вакууме, в помещении, которое было подвергнуто обработке азотом, и третья - в заполненной гелием камере.

"Замороженные образцы, вероятно, [будут вскрыты] в течение следующих 6 месяцев, так как [их распечатать] легче. Вскрытие вакуумных контейнеров произойдет, вероятно, через год", - отметил представитель Центра имени Джонсона.

Цель исследований

Как отмечал со своей стороны руководитель научного директората NASA Томас Цурбухэн, американская сторона рассчитывает, что возобновление исследований лунного грунта позволит новому поколению специалистов лучше понять эволюцию естественного спутника Земли. Кроме того, по его мнению, такие изыскания помогут подготовить условия для новой экспедиции на Луну и в дальний космос.

За период с 1969 по 1972 год шесть экспедиций по программе "Аполлон" доставили на Землю в общей сложности 382 килограмма обломков лунных пород, песка и пыли из шести различных районов спутника нашей планеты. Три советские автоматические станции привезли образцы лунного грунта общей массой около 300 граммов из трех других точек на поверхности Луны.

Как подчеркивал Майкелсон, NASA хранит более 75% доставленных на Землю с Луны образцов в нетронутом состоянии.