США успешно "отстраивают заново" свои вооруженные силы - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил о том, что США выигрывают войну с радикальными исламскими террористами. Хозяин Белого дома сказал об этом, выступая с речью перед избирателями в городе Монро, штат Луизиана, передаёт "Голос Америки".

"Под руководством Республиканской партии (США) экономика страны процветает, уровень заработной платы повышается, уверенность в завтрашнем дне - на высоком уровне, и Америка сейчас - мощнее, чем когда-либо", - сказал Трамп, отметив роль Луизианы, "где живут одни из лучших в мире рабочие-энергетики", в том, что США стали лидирующим мировым производителем нефти и природного газа.

Президент также напомнил избирателям, что США успешно "отстраивают заново" свои вооружённые силы. "Знаете, где ракеты, реактивные самолеты, корабли, - где вся эта техника - выпущена? Все сделано в Америке. Ну, разве это не прекрасно?", - процитировал Трампа Eadaily.

Он заявил, что США выигрывают войну с международным терроризмом. "Вы видели на прошлой неделе: монстр Абу Бакр аль-Багдади - покойник", - продолжал американский лидер заводить публику. Это его замечание было встречено громом оваций.

"Наш сигнал этим кровожадным дикарям - абсолютно четкий: у вас нет никаких шансов против праведной мощи Вооружённых сил США", - заявил Трамп.