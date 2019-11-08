Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Сербия до конца года получит от России несколько комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "Панцирь-С", сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"По контракту Сербия получит несколько комплексов "Панцирь-С". Часть планируется поставить в этом году", - сказал он.

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов "Панцирь-С".

19 октября эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он журналистам в Белграде.

25 октября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поставка ожидается в ближайшее время.