ИГИЛ пытается создать в Афганистане плацдарм для экспансии на пространство СНГ - Бортников

Ташкент. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы РФ фиксируют растущую активность подразделений ИГИЛ (запрещена в РФ) в Афганистане, это делается для создания плацдарма для экспансии в страны СНГ.

"Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГИЛ в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан" (запрещен в России). В тесной связи с ним действуют" Джамаат Ансаруллох" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в РФ), - заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОБР) стран СНГ.

"Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ, активом которой должны стать боевики из числа граждан центральноазиатских республик, имеющих опыт военных действий в составе международных террористических организаций", - добавил он.

В этой связи Бортников заявил, что одной из первостепенных задач является обеспечение безопасности южных границ государств СНГ.