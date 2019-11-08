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Интерфакс-АВН

ИГИЛ пытается создать в Афганистане плацдарм для экспансии на пространство СНГ - Бортников

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А.В. Бортников
Александр Бортников.
Источник изображения: www.gazeta.ru

Ташкент. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы РФ фиксируют растущую активность подразделений ИГИЛ (запрещена в РФ) в Афганистане, это делается для создания плацдарма для экспансии в страны СНГ.

"Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГИЛ в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан" (запрещен в России). В тесной связи с ним действуют" Джамаат Ансаруллох" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в РФ), - заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОБР) стран СНГ.

"Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ, активом которой должны стать боевики из числа граждан центральноазиатских республик, имеющих опыт военных действий в составе международных террористических организаций", - добавил он.

В этой связи Бортников заявил, что одной из первостепенных задач является обеспечение безопасности южных границ государств СНГ.

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Страны
Афганистан
Россия
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