"Стальные акулы" получат на берегу надежную защиту

Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара. Они предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 "Борей" и проекта 885 "Ясень", а также бесшумных дизельных субмарин проекта 636 "Варшавянка" и проекта 677 "Лада".

Каждая такая стоянка представляет собой причал, который защищает не только от обычных бомб и ракет, но даже и от ядерного удара.

Возведение укрытий для подводных лодок начнется в нынешнем году на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

В следующем году аналогичные работы будут развернуты в местах дислокации кораблей Северного флота в районе Североморска.

Места базирования субмарин, особенно атомных подводных крейсеров, во всех странах мира тщательно оборудуются и охраняются, рассказал "Известиям" бывший командир подводной лодки, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

"В советские годы базы строились таким образом, чтобы обеспечить хорошее укрытие кораблям, - отметил он. - К примеру, в Балаклаве для Черноморского флота прямо в горе возвели завод для ремонта подлодок. Сейчас он доступен для обычных туристов".

Такие стоянки надежно защищают от атак с воздуха и повышают живучесть и боеготовность кораблей и подводных лодок.

Доки строятся с таким расчетом, чтобы в подлодку можно было быстро загрузить ракеты и торпеды, а при необходимости и отремонтировать. Как правило, укрытия возводятся так, чтобы в них можно было максимально быстро восстановить боеготовность субмарины.