За низкий уровень морально-политического состояния л\с могут вывести из боя

Настроение и поведение солдат и офицеров российской армии возьмут под строгий контроль.

Источники "Известий" в Минобороны рассказали, что в каждом военном округе будет создан социологический центр, сотрудники которого будут оценивать уровень морально-политического состояния (МПС) личного состава. Если этот показатель в какой-либо части будет признан низким, командиров будет ждать наказание вплоть до увольнения.

Социологические центры войдут в подчинение Главному военно-политическому управлению (ГлавВоенПУР). В них будут работать офицеры с профильным образованием. Особо отмечается, что работа в центрах будет вестись как в мирное, так и в военное время.

Будет подготовлена анкета на профпригодность. В спецанкету входит более десяти вопросов - про питание, сон, стрессы, специфические проблемы, с которыми можно столкнуться в боевой обстановке, и так далее. Причем для каждой категории военнослужащих - призывников, контрактников или офицеров — подготовлены свои. Результаты обрабатываются специальной компьютерной программой, после чего выдается единый интегральный показатель: он так и называется - "оценка МПС". Чем она выше, тем лучше оценивается состояние воинской части и готовность личного состава вступить в бой.

При низких показателях подразделение выведут из боя и с ним проведут специальную работу. Но за этот компонент отвечают уже военные психологи, замполиты и командиры взводов.

К спецмероприятиям по улучшению МПС могут быть привлечены и представители духовенства. Военный устав этого не запрещает.

Психологи помогут с реабилитацией. Для этого в войсках есть мобильные пункты психологической помощи. Их уже используют во время крупных учений.