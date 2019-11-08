CNN (США): Трамп, Путин и Орбан относятся к Украине с презрением — и это вызывает тревогу

Вето Венгрии стало новым препятствием на пути Украины, которая стремится выстроить более тесные отношения с НАТО. Согласно официальному заявлению венгерской стороны, подобные шаги призваны защитить права этнических венгров, живущих на Украине.

Когда в среду, 30 октября, президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Viktor Orban) уже ждал его с подарком: за несколько часов до их совместной пресс-конференции Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине.

"Слово "вето" звучит очень грубо, - заявил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач (Zoltán Kovács). - Давайте вместо этого скажем, что мы рекомендуем дальнейшее рассмотрение. Споры касались ситуации на Украине, где венгерское меньшинство страдает от правовой дискриминации".

Будучи убежденным националистом, Орбан часто жаловался на статус венгерского меньшинства на западе Украины. Он также наладил тесные отношения с Путиным, а его правительство часто создавало препятствия для сближения Украины с Западом - к большой радости российского лидера.

Пять лет назад Орбан заявил, что этническим венграм, живущим на западе Украины, необходимо предоставить двойное гражданство и возможность получить автономию. "Украина не может стать стабильной и демократической страной, если она не дает меньшинствам, включая венгров, то, что им полагается", - заявил Орбан.

Он придал новый импульс этой своей кампании и даже создал министерство для оказания поддержки этническим венграм, живущим на территории так называемого Закарпатья. Стоя рядом с Путиным в феврале 2017 года, Орбан заявил: "Нынешние дискуссии по поводу языка обучения на Украине не принесут никакой пользы венгерскому меньшинству". Согласно украинским законам, обучение в школах начиная с шестого класса должно проводиться исключительно на украинском языке.

Подобные заявления - это настоящая музыка для ушей Путина. Путин аргументировал свою поддержку сепаратистов на востоке Украины, проводя параллели с Венгрией: по его словам, его приказ о том, чтобы дать жителям Донецкой и Луганской областей возможность получить российские паспорта, аналогичен стремлению Венгрии выдать паспорта этническим венграм, живущим за границей. Поддерживая сепаратистов в Донбассе, Россия также ссылалась на украинские законы о государственном языке.

Жалобы Венгрии даже заставили тогдашнего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера (Kurt Volker) приехать в Будапешт в мае. В своем интервью венгерским СМИ Волкер сказал, что есть два основополагающих принципа: право национальных меньшинств говорить на своем родном языке и разумное ожидание, чтобы все граждане страны могли использовать государственный язык. Волкер призвал правительства этих двух стран провести переговоры.

В конце сентября Волкер подал в отставку. Это произошло спустя день после публикации жалобы сотрудника американских спецслужб, который выразил тревогу в связи с содержанием телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента, когда Трамп попросил провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена (Joe Biden) и его сына.

Триумвират?

Трамп, который ко многим европейским лидерам относится с пренебрежением, очевидно, восхищается Виктором Орбаном.

На конференции в Будапеште, которая прошла в мае 2018 года, бывший политический стратег Трампа Стив Бэннон (Steve Bannon) назвал Орбана "Трампом до Трампа". Орбан открыто поддерживал предвыборную кампанию Трампа в 2016 году. А Трамп рассыпался в похвалах в адрес Орбана на встрече в Белом доме ранее в этом году, высоко оценив жесткую иммиграционную политику венгерского премьер-министра и заявив, что Венгрия - "очень хороший член НАТО".

Этих двух лидеров связывает их популистская сущность. Во время переговоров с Орбаном в Овальном кабинете Трамп сказал: "Вы отлично себя показали в отношении христианских сообществ. Вам действительно удалось установить блок, и мы это очень ценим". Очевидно, Трамп имел в виду стену, которую Венгрия выстроила на границе, чтобы сдержать приток нелегальных мигрантов, в первую очередь с Ближнего Востока.

Тогда Трамп сказал, обращаясь к журналистам: "Его уважают по всей Европе. Вероятно, как и я, он вызывает некоторые противоречия, но это нормально. Он - жесткий человек, но он поступил правильно в вопросе иммиграции".

В октябре газета The Washington Post сообщила, что Путин и Орбан призывали Трампа занять негативную позицию в отношении Украины. Насколько подробно Украина обсуждалась на встрече Трампа и Орбана в Белом доме, неизвестно, - та встреча продлилась всего час. Но ясно одно: все три лидера - Трамп, Орбан и Путин - отрицательно относятся к Украине, хотя и по разным причинам.

Кроме того, неустанная кампания Орбана против миллиардера Джорджа Сороса (George Soros), ставшего жертвой нападок со стороны венгерской партии "Фидес" во время прошлых выборов, вызывает одобрение у некоторых подручных Трампа, которые тоже считают Сороса помехой на Украине.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani) без каких-либо на то оснований заявил, что Мэри Йованович (Marie Yovanovitch), бывший посол США на Украине, которую отозвали в мае, создавала препятствия для его расследования на Украине, и связал это необоснованное обвинение с теорией заговора о финансовой помощи, якобы поступавшей от Сороса. Российские официальные власти уже давно выставляют Сороса злодеем, заявляя, что та поддержка, которую он оказывает гражданскому обществу в бывших коммунистических странах, является частью заговора, направленного на смену режимов.

Множество аналитиков в области внешней политики выражают тревогу в связи с той искренней поддержкой, которую Трамп оказывает Орбану, особенно с учетом характера отношений Трампа с Путиным. Еще больше тревоги вызывают тесные отношения Орбана с Путиным и российским Международным инвестиционным банком, который переносит свою штаб-квартиру в Будапешт. Источники в западной разведке сообщили CNN, что Будапешт превратился в центр шпионской деятельности России в Восточной Европе.

Венгрия также отклонила запрос США на экстрадицию двоих россиян, которых разыскивали по обвинениям в торговле оружием и наркотиками. В ответ на это Госдепартамент США заявил, что это решение "поднимает вопросы о степени готовности Венгрии сотрудничать в области осуществления правоприменения".

Но ничто из этого не изменило отношение Трампа к Орбану.

За месяц до встречи с Трампом в Белом доме Орбан дал длинное интервью изданию Atlantic, в котором он признал географическую значимость Украины. "Мы должны поддержать Украину, поскольку она является важной преградой между нами и русскими, - заявил он. - В то же время мы не должны провоцировать Путина. И именно поэтому я возражаю против антироссийских санкций Евросоюза".

Очевидно, в нынешнем сезоне скандалов все дороги ведут к Украине.

Тим Листер (Tim Lister), Нейтан Ходж (Nathan Hodge)