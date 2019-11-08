Войти
Военное обозрение

В Китае: Если F-35 проиграл в симуляции боя немецкому Eurofighter, проиграет и J-20

704
0
0

Сообщается о недавно проведённой симуляции воздушного боя американского истребителя пятого поколения F-35 с истребителем Eurofighter Typhoon (EF-2000) ВВС Германии. Речь идёт об истребителе Eurofighter Typhoon 74-й тактической авиационной эскадрильи немецких военно-воздушных сил. Бой проводился в 4 этапа.

Источник изображения: topwar.ru

Утверждается, что немецкий истребитель вышел из этого противостояния победителем. Эта ситуация анализируется в военном разделе китайского информационного ресурса Sina.

Приводится заявление немецкого пилота:

Американский истребитель F-35 может совершать, казалось бы, немыслимые действия. Но в этом случае, по-видимому, имел место недостаток практических навыков. EF-2000 получал возможность каждый раз использовать свою авиационную пушку, что сводило на нет маневренность F-35 и его стелс-параметры.

Анализ симуляции воздушного боя показал, что немецкая авиация в этом бою обошлась без потерь.

В упомянутом китайском СМИ на этот основании сделали далеко идущий вывод:

Если в воздушном бою с EF-2000 американский истребитель F-35 не показал себя с лучшей стороны, то в случае воздушного боя с китайским истребителем J-20 он предстанет ещё в более невыгодном положении.

При этом автор в некоторым смысле игнорирует тот факт, что речь в первую очередь идёт даже не о характеристиках истребителей, а об уровне опыта пилотов. И логика, на самом деле, проста: если неопытного пилота посадить в кабину даже ультрасовременного истребителя, то это не гарантирует победу в воздушной схватке с истребителем предыдущего поколения.

На страницах Sina решили отметить, что "в действительности, F-35 по некоторым параметрам маневренности уступает "Еврофайтеру". В частности, отмечено, что площадь крыла европейского истребителя на 10 квадратных метров больше (50 против 40), чем у американского, что якобы даёт ему преимущество в ближнем воздушном бою.

Из статьи:

Конечно, у F-35 есть и свои преимущества: он имеет большой дисплей и низкое аэродинамическое сопротивление. Но вы можете перевести EF-2000 в зону относительно низкой скорости, и тогда вы сможете победить противника.

Далее отмечается, что немецкий лётчик рассказал о наличии опыта пилотирования истребителей МиГ-29, добавив, что этот опыт ему помог.

При этом в китайском СМИ задались вопросом, зачем F-35 понадобилась симуляция боя именно с Eurofighter Typhoon. Автор предположил, что EF-2000 в этом бою играл роль китайского J-20.

В Китае считают, что если F-35 проиграл бой "Еврофайтеру", то проиграет и J-20.

Из материала:

Если так, то F-35 теперь находится в невыгодном положении относительно J-20. А вскоре J-20 получит ещё и новые двигатели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
США
Продукция
EF-2000
F-35
J-20
МиГ-29
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
23.01.2015
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
18.12.2012
Наследник Су-27: Air Forces Monthly о Т-50
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
03.03.2011
Независимости ради
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.11 16:19
  • 9
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 08.11 16:06
  • 10
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 08.11 16:04
  • 1
ВКС России "прожарили" вакуумными бомбами бандформирования в Сирии
  • 08.11 15:56
  • 23
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 08.11 15:46
  • 25
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 08.11 15:45
  • 3
Электричество из космоса
  • 08.11 15:40
  • 2
Новая спутниковая система управления беспилотной сельхозтехникой повысит эффективность предприятий - "Ростех"
  • 08.11 15:11
  • 2
В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою
  • 08.11 15:05
  • 6
Россия освоила изобретения замученного в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 08.11 14:42
  • 1
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 08.11 14:29
  • 14
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 08.11 14:24
  • 38
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 08.11 13:58
  • 116
Машиностроение на грани исчезновения
  • 08.11 13:51
  • 2
На российский квантовый компьютер потратят 24 миллиарда рублей
  • 08.11 13:23
  • 4
В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России