В Китае: Если F-35 проиграл в симуляции боя немецкому Eurofighter, проиграет и J-20

Сообщается о недавно проведённой симуляции воздушного боя американского истребителя пятого поколения F-35 с истребителем Eurofighter Typhoon (EF-2000) ВВС Германии. Речь идёт об истребителе Eurofighter Typhoon 74-й тактической авиационной эскадрильи немецких военно-воздушных сил. Бой проводился в 4 этапа.

Источник изображения: topwar.ru

Утверждается, что немецкий истребитель вышел из этого противостояния победителем. Эта ситуация анализируется в военном разделе китайского информационного ресурса Sina.

Приводится заявление немецкого пилота:

Американский истребитель F-35 может совершать, казалось бы, немыслимые действия. Но в этом случае, по-видимому, имел место недостаток практических навыков. EF-2000 получал возможность каждый раз использовать свою авиационную пушку, что сводило на нет маневренность F-35 и его стелс-параметры.

Анализ симуляции воздушного боя показал, что немецкая авиация в этом бою обошлась без потерь.

В упомянутом китайском СМИ на этот основании сделали далеко идущий вывод:

Если в воздушном бою с EF-2000 американский истребитель F-35 не показал себя с лучшей стороны, то в случае воздушного боя с китайским истребителем J-20 он предстанет ещё в более невыгодном положении.

При этом автор в некоторым смысле игнорирует тот факт, что речь в первую очередь идёт даже не о характеристиках истребителей, а об уровне опыта пилотов. И логика, на самом деле, проста: если неопытного пилота посадить в кабину даже ультрасовременного истребителя, то это не гарантирует победу в воздушной схватке с истребителем предыдущего поколения.

На страницах Sina решили отметить, что "в действительности, F-35 по некоторым параметрам маневренности уступает "Еврофайтеру". В частности, отмечено, что площадь крыла европейского истребителя на 10 квадратных метров больше (50 против 40), чем у американского, что якобы даёт ему преимущество в ближнем воздушном бою.

Из статьи:

Конечно, у F-35 есть и свои преимущества: он имеет большой дисплей и низкое аэродинамическое сопротивление. Но вы можете перевести EF-2000 в зону относительно низкой скорости, и тогда вы сможете победить противника.

Далее отмечается, что немецкий лётчик рассказал о наличии опыта пилотирования истребителей МиГ-29, добавив, что этот опыт ему помог.

При этом в китайском СМИ задались вопросом, зачем F-35 понадобилась симуляция боя именно с Eurofighter Typhoon. Автор предположил, что EF-2000 в этом бою играл роль китайского J-20.

В Китае считают, что если F-35 проиграл бой "Еврофайтеру", то проиграет и J-20.

Из материала:

Если так, то F-35 теперь находится в невыгодном положении относительно J-20. А вскоре J-20 получит ещё и новые двигатели.