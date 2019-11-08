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Интерфакс-АВН

Социальную инфраструктуру для горной бригады в Кызыле построят к 2020 г. - замминистра Минобороны РФ

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Мост Кара-Хаак через Большой Енисей в Кызыле
Мост Кара-Хаак через Большой Енисей в Кызыле.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Кызыл. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Строительство социальной инфраструктуры горной бригады, которая была развёрнута в Кызыле пять лет назад, полностью будет завершено в 2020 году, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

Шойгу в четверг проинспектировал 55-ю бригаду, сформированную в Кызыле в 2014 году. Это единственное горное соединение Вооружённых сил РФ, дислоцированное за Уралом.

Иванов отметил, что правительство Республики Тыва активно помогает в обустройстве территории, на которой дислоцируется бригада, оказывает помощь в трудоустройстве членов семей военнослужащих.

Министр обороны, заслушав доклад, поставил задачу создать на базе конноспортивного комплекса бригады, предназначенного для занятий подразделения с вьючными животными, детско-юношескую спортивную школу, где могли бы заниматься, прежде всего, дети военнослужащих и местных жителей.

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Россия
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АЛ-55
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Шойгу Сергей
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