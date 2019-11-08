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Известия.ru

Новый док сможет защитить российские подлодки от ядерного удара

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Российские субмарины получат уникальные бронированные укрытия, оборудованные системами подачи воды, электроэнергии и пара. Эти доки способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара.

Укрытия предназначены для стратегических ракетоносцев проекта 955 "Борей" и проекта 885 "Ясень", а также бесшумных дизельных субмарин проекта 636 "Варшавянка" и проекта 677 "Лада". Их возведение начнется в этом году на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке, рассказали "Известиям" в Минобороны. В дальнейшем строительство развернется в местах дислокации кораблей Северного флота в районе Североморска.

Доки строятся с таким расчетом, чтобы в подлодку можно было быстро загрузить ракеты и торпеды, а при необходимости и отремонтировать. Как правило, укрытия возводятся так, чтобы в них можно было максимально быстро восстановить боеготовность субмарины, рассказал "Известиям" бывший командир подводной лодки, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий" от 7 ноября.

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Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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