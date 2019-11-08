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В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

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Источник изображения: Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Специалист отмечает, что на верфи в Ньюпорте-Ньюсе находятся три стапеля, способные принять такие корабли, причем, согласно действующему плану, два подобных помоста используются для ремонта, тогда как один — для постройки. Сивков обращает внимание на то, что в случае военного конфликта "по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении".

В октябре атомный авианосец Gerald R. Ford ("Джеральд Р. Форд") Военно-морских сил США, считающийся самым дорогим кораблем в мире, вышел на очередные морские испытания.

В январе Сивков написал, что Военно-морской флот (ВМФ) России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине. В декабре 2017 года эксперт заявил, что "уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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