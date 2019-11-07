Президент Украины все еще живет по советским законам

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Зеленский указал, говорит Интерфакс, что на заводах ОПК есть задолженность по зарплате до четырех лет, уровень заработка сотрудников очень низкий, а зимой людям приходится работать в помещениях, где температура опускается до нуля градусов.

Президент заявил, что премьер Украины должен собрать весь кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме.

Государственное предприятие "Завод им. Малышева" - украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.