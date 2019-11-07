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Военно-промышленный курьер

Президент Украины все еще живет по советским законам

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Зеленский указал, говорит Интерфакс, что на заводах ОПК есть задолженность по зарплате до четырех лет, уровень заработка сотрудников очень низкий, а зимой людям приходится работать в помещениях, где температура опускается до нуля градусов.

Президент заявил, что премьер Украины должен собрать весь кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме.

Государственное предприятие "Завод им. Малышева" - украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

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Страны
Китай
Пакистан
Таиланд
Украина
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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1 комментарий
№1
07.11.2019 08:39
Цитата, q
А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".
Да Зеленский крамольник!
0
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