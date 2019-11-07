Захлебнуться нефтью: можно ли США выдавить из Сирии

Эксперты оценили, как долго США будут воровать сирийскую нефть

Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. "Газета.Ru" проанализировала возникшую в регионе ситуацию.

Территория, которую будут защищать подразделения и части вооруженных сил США, простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки и находится под контролем сирийских курдов. Остаться в Сирии могут не менее 800 военнослужащих ВС США (причем 200 из них на базе Эт-Танф в южной части Сирии), а 1,2 тыс. солдат и офицеров предполагается отправить домой. Об этом пишет Associated Press.

Ранее "Газета.Ru" писала, что, несмотря на вывод американских войск из некоторых частей северо-восточной Сирии, подразделения вооруженных сил США по-прежнему остаются в районе нефтяных полей и нефтеперерабатывающих заводов Эль-Омар и Аль-Талака.

В этом случае вполне правомерен вопрос - означают ли последние действия президента США Дональда Трампа, что осуществляется сдвиг американского акцента с чисто военных усилий в регионе на еще большее усиление экономического давления на правительство Башара Асада и политическую элиту Сирии?

Ведь, по сути, под предлогом защиты нефтяных полей от террористов Вашингтон лишает Дамаск и без того скудных ресурсов на восстановление страны, сильно пострадавшей в ходе боевых действий последних лет.

"Экономическая война против Башара Асада ведется Вашингтоном уже очень давно. Сирия обложена мощнейшим пакетом санкций. Более того, за сотрудничество с Сирией американцы даже других наказывают, напрямую ни к ним, ни к Сирии отношения не имеющих", - пояснил "Газете.Ru" политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.

Как подчеркнул собеседник издания, принципиально ничего нового в этой ситуации нет. Новое заключается разве что в том, что Соединенные Штаты мертвой хваткой вцепились за сирийскую нефть и никому не желают ее отдавать.

"Будут ли они таким образом влиять на экономическую ситуацию в Сирии? Разумеется, будут", - считает Михеев.

По словам эксперта,

Соединенные Штаты не хотели бы полностью терять рычаги влияния на ситуацию в стране и лишаться тех средств, которые они получают от продажи сирийской нефти.

"А так принципиально ничего нового не происходит", - еще раз подчеркнул Михеев. По его словам, присутствие сегодня войск ВС США в Сирии - это некое промежуточное положение между американскими рассказами о том, что Асад - якобы кровавый диктатор и убийца, и некими реверансами со стороны Вашингтона в сторону международного права. То есть американцы продолжают всем диктовать исключительно только те форматы отношений, которые удобны исключительно им самим, подчеркнул эксперт.

"Американцы буквально на коленке выдумывают новый формат своего военного присутствия в стране - вот, мы в активных боевых действиях не участвуем, но считаем необходимым контролировать те или иные экономические ресурсы этой страны", - считает собеседник "Газеты.Ru".

"То, что это будет создавать экономические проблемы для Сирии, это очевидно. Однако, на мой взгляд, это никак не противоречит долговременным американским установкам и взглядам на развитие обстановки. Тот пакет санкций, который американцы применили к Сирии, они не отменяют, и отменять не собираются. Поэтому они и в принципе не собирались отдавать Башару Асаду права пользоваться природными ресурсами своей же страны", - заключил Михеев.

"Соединенным Штатам надо за что-то цепляться, чтобы последние события на северо-востоке Сирии не выглядели совсем уж откровенным бегством американских войск из этой страны",

- рассказал "Газете.Ru" политолог, публицист и политический консультант, кинопродюсер, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов.

Как сказал собеседник издания, решение президента США Дональда Трампа на расширение американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии следует расценивать как попытку США закрепиться хотя бы за эти источники.

"Это решение не выглядит образцом какой-то большой стратегии, но на средства, полученные от продажи сирийской нефти американцам можно содержать хотя бы свои частные военные компании, присутствующие в регионе, а также подкупать шейхов племен, которых, кстати, в регионе насчитывает около 800. Кроме того, эти средства можно использовать для оказания давления на лидеров курдских формирований", - отметил Куликов.

Разумеется, понятно, что в настоящее время эти средства идут мимо государственной казны Сирии, что ограничивает возможности законного правительства Сирии по восстановлению экономики страны, подчеркнул специалист.

"Но главный вопрос здесь, по большому счету, заключается все же в другом - как долго американцы будут торговать этой нефтью?" - задается вопросом собеседник издания.

По его мнению, в том случае, если сирийские войска выйдут на свои восточные границы и сумеют там должным образом закрепиться, тем самым взяв под свой контроль государственные рубежи своей страны, то возникнет интересная ситуация - как в этом случае будет осуществляться контрабанда нефти. То есть, каким путями американцы будут вывозить ее из Сирии и, соответственно, продавать и иметь с этого какой-то доход.

Реально для этого существуют два пути - или официальными маршрутами, через Дамаск и дальше через Средиземное море, или через восточные границы Сирии в Ирак. Но если оба пути будут контролировать вооруженные силы Башара Асада, то американцам придется каким-то образом договариваться с официальными властями Дамаска, считает эксперт.

По его словам, может получиться и так - американцы нефтяные поля и нефтеперегонные заводы в Сирии контролируют, но вот вывезти конечный продукт и продать его на рынке уже не могут.

И это уже следующий этап развития обстановки. По мнению Дмитрия Куликова, он будет определяться тем, как быстро вооруженные силы Сирии смогут взять под свой контроль государственные границы страны, в первую очередь, восточную границу с Ираком.

Ранее советник генерального директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина рассказала "Газете.Ru", что "остается надеяться, что и это присутствие Соединенных Штатов на сирийских нефтяных полях Сирии будет временным. Удержаться в этих районах с весьма ограниченностью численностью войск американцам будет весьма проблематичным. Тем более, правительство Сирии ставит перед собой задачу возвращения всей территории страны под свой контроль. Россия Дамаск в этом отношении полностью поддерживает".

Михаил Ходаренок