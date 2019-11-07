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Военное обозрение

США модернизируют противобункерные бомбы в ответ на обогащение урана Ираном

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Военно-воздушные силы США продолжат модернизацию имеющегося арсенала противобункерных авиабомб GPU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) до новейшей версии GBU-57E/B в ответ на заполнение Ираном центрифуг по обогащению урана. Об этом сообщает The Drive.

Источник изображения: topwar.ru

В феврале прошлого года командование ВВС США объявило о закупке неназванного количества противобункерных бомб GPU-57 MOР к уже имеющимся двадцати. Боеприпасы заказаны в двух вариантах: в боевом и в инертном, который может применяться как в учебных целях, так и в паре с боевой бомбой в качестве средства для предварительного создания кратера, куда благодаря спутниковому наведению будет сброшена уже боевая.

В ВВС США предполагают, что обновленная версия бомбы GBU-57E/B, оснащенная ускорителем боеголовки, будет способна добраться до ядерного объекта Фордо, укрытого на 100-метровой глубине под несколькими слоями армированного железобетона.

Бомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) является американской корректируемой противобункерной авиационной бомбой, которая разработана корпорацией Boeing в 2007 году для поражения подземных бункеров. Согласно заявленным характеристикам она способна проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона и только после этого взрываться. В 2018 году была проведена четвертая модернизация бомбы, в результате чего были повышены характеристики для уничтожения труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.

При общей массе авиабомбы в 13,6 тонны, масса боевой части 2700 килограммов. Бомба является самым мощным неядерным боеприпасом в арсенале США. Единственным носителем GPU-57 MOР является бомбардировщик B-2 Spirit, хотя ранее сообщалось об испытаниях В-52Н с противобукерными бомбами.

В командовании ВВС США ранее заявляли, что GBU-57 будут применяться для уничтожения подземных заводов по обогащению урана в Иране и скрытых в толще скал военных объектов КНДР.

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Страны
Иран
КНДР
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B-2 Spirit
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