Войти
ТАСС

Соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре может быть подписано в ноябре

643
0
0

В Казахстане пообещали направить инвестиционные средства на модернизацию площадки

НУР-СУЛТАН, 6 ноября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассчитывает подписать в ноябре в Дубае соглашение о модернизации Первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Об этом сообщил журналистам в среду вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"Сегодня я жду ответ российской стороны на межведомственное трехстороннее соглашение - Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России. Мы в середине октября в ОАЭ отработали рабочую версию. Все стороны взяли [ее] на внутригосударственное согласование. Казахстан и ОАЭ согласовали. У России есть предложение", - сказал Нургужин, отвечая на вопрос о сроках модернизации "Гагаринского старта".

По его словам, эта тема будет затронута в Омске на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ. "Завтра в Омске встречаемся, обсуждаем те изменения, которые Россия предлагает. В планах стояло, что в Дубае 17-20 ноября подпишем [соглашение]. Мы ждем реакцию российской стороны", - пояснил вице-министр.

По его словам, Казахстан направит инвестиционные средства на модернизацию "Гагаринского старта". "Здесь речь идет об инвестициях. Казахстан совместно с Казахстанским фондом прямых инвестиций рассматривает этот вопрос. Порядка 28 млн долларов каждая сторона будет вносить паритетно. По проекту планируется три года на реконструкцию, до 2023 года включительно", - уточнил Нургужин.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что трехсторонние переговоры о модернизации "Гагаринского старта" могут быть завершены в ноябре этого года, а в начале 2020 года участники соглашения приступят к его реализации.

"Гагаринский старт"

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. До этого 21 августа 1957 года с площадки был осуществлен первый успешный пуск баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 1957 года выполнен запуск первого искусственного спутника Земли.

В последнее время с "Гагаринского старта" отправлялись в космос только ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемыми кораблями. Сейчас планируют реконструировать его под запуски различных версий ракет-носителей "Союз-2".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
26.09.2019
Россия последним в истории пуском "Союз-ФГ" закрыла "Гагаринский старт"
26.09.2019
Рогозин и премьер Казахстана обсудили скорое начало работ по созданию "Назарбаевского старта" на Байконуре
09.08.2019
"Гагаринский старт" на Байконуре закроется на модернизацию на 2020-2023 годы
09.08.2019
В Казкосмосе сообщили о планах модернизации "Гагаринского старта"
23.07.2019
Пуски к МКС станут рискованными
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.11 18:52
  • 2
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 07.11 18:42
  • 2
"Мы должны быть первыми": Пентагону нужен Терминатор
  • 07.11 18:17
  • 3
"Я в шоке": Зеленского расстроил завод по производству танка
  • 07.11 18:17
  • 18
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.11 17:51
  • 3
MUTT: мулы XXI века
  • 07.11 17:37
  • 48
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 07.11 17:32
  • 7
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 07.11 17:22
  • 1
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео
  • 07.11 16:30
  • 4
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 07.11 16:02
  • 130
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 07.11 15:51
  • 2
Военно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 07.11 15:31
  • 4
С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)
  • 07.11 14:42
  • 1
Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления
  • 07.11 14:37
  • 8
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 07.11 14:27
  • 11
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"