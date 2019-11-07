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Россия показала замену украинского Ан-124 "Руслан"

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Источник изображения: Фото: ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) изготовил аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета "Слон", который должен прийти на смену советско-украинскому Ан-124 "Руслан".

Конструктивно модель имеет гладкое крыло со съемными законцовками, фюзеляж, переставное палубное горизонтальное оперение с отклоняемыми двухсекционными рулями высоты, вертикальное оперение с отклоняемым двухсекционным рулем направления, проточные мотогондолы с пилонами и обтекатель шасси.

Размах крыла у модели, изготовленной из алюминиевых сплавов и конструкционных сталей, приближается к 1,75 метра, а ее масса — к 120 килограммам. Изделие отличает возможность трансформации — проведения испытаний в различных конфигурациях, например, переменных форм носовой и хвостовой частей фюзеляжа, законцовок крыла, обтекателей шасси.

В дальнейшем ЦАГИ планирует провести испытания модели "Слона" в собственных аэродинамических трубах Т-102 и Т-106.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что конструкторское бюро (КБ) "Ильюшин" с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 "Руслан" "российским".

"Слон" предназначен для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов на дальность около 7 тысяч километров со скоростью 850 километров в час. Максимальная коммерческая нагрузка — 180 тонн. Необходимая длина взлетно-посадочной полосы — три километра. "Слон" должен получить российские перспективные двухконтурные турбовентиляторные двигатели ПД-35. Заказчиком работ по замене Ан-124 "Руслан" выступает Минпромторг.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
ПД-35
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ
Персоны
Мантуров Денис
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