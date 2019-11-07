The Telegraph (Великобритания): Путин пытается захватить власть в Арктике. Запад должен поумнеть — и подготовиться к конфликту

Если кто-то из британцев еще не знал, какую страшную военную угрозу представляет Россия для Запада, то теперь этот пробел будет устранен. Автор убежден, что власть в Арктике, да и во всем мире должна принадлежать исключительно Западу, и тот "уже наверстывает упущенное".

Арктика является одним из самых холодных регионов мира в климатическом отношении, но становится одним из самых жарких регионов в геополитическом плане. На прошлой неделе Россия испытала межконтинентальную ракету "Булава" на расстоянии более 3100 миль (или десяти часовых поясов) от Белого моря на западе страны до Камчатки на Дальнем Востоке. Тем временем Норвегия объявила, что отслеживала передвижение 10 подводных лодок Северного флота России, направлявшихся через Арктику к Атлантическому океану, - это крупнейшая подводная операция такого плана со времен холодной войны.

Оба инцидента являются яркими иллюстрациями военной угрозы, которую Россия представляет для Запада. Они также выдвигают на первый план более общую проблему: в ближайшие десятилетия уровень конкуренции великих держав в Арктике, похоже, будет расти.

Россия военизирует Арктику по меньшей мере с середины нулевых. В 2007 году, когда на морском дне в центральной Арктике был установлен российских флаг, Кремль возобновил советскую практику дальнего боевого патрулирования на Крайнем Севере. Год спустя геологическая служба США заявила, что в регионе содержится 13% мировых запасов нефти и 30% запасов природного газа. Вскоре после этого Россия приняла Арктическую стратегию, согласно которой регион станет её "стратегической ресурсной базой" в обозримом будущем.

Неудивительно, что за последнее десятилетие Россия поспешила возобновить работу военных баз советского периода и создать новые военные базы в Арктике. Выступая в марте этого года, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с 2013 года было создано 475 баз. В это же время Россия укрепила свои ядерные объекты на Крайнем Севере и продемонстрировала тенденцию проводить там масштабные военные учения. Запуск ракеты и размещение подводных лодок Россией - часть всего этого.

Запад, напротив, давно пренебрег Арктикой в военном отношении. Нынешняя Стратегическая концепция НАТО даже не содержит этого слова (принятая в 2010 году Концепция крайне нуждается в обновлении). За последние два десятилетия во многих западных столицах сложилось мнение, что Арктика не подвержена геополитической напряженности, которая наблюдалась в других местах. В 2006 году США вывели свои войска из Исландии, а в 2010 году Великобритания - в рамках ежегодного Обзора расходов на безопасность и оборону - сократила свой флот морского наблюдения и патрулирования "Нимрод".

Сегодняшняя ситуация оставляет желать лучшего. У США есть только два мореходных ледокола, один из которых не использовался больше 10 лет. У России их 40 и строятся новые, вооруженные крылатыми ракетами.

Уязвимость Запада в Арктике обсуждалась на семинаре высокого уровня НАТО, который я посетил в Норвегии в сентябре. Участники пришли к общему мнению, что Россия рассматривает Арктику как средство возрождения своего статуса великой державы, восстановления своей военной мощи и обеспечения своего статуса энергетической сверхдержавы. И когда Владимир Путин говорит, что будет использовать российские вооруженные силы для защиты того, что он называет национальными интересами своей страны в регионе, он имеет в виду именно это. Сделанные выводы не внушают оптимизма: по мере оттаивания Арктики геополитическая конкуренция, скорее всего, только усилится, но Запад уже наверстывает упущенное.

Даже если бы ситуация не была достаточно тяжелой, договор о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном под угрозой. В начале этого года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в советскую эпоху, сославшись на частые нарушения со стороны России (которые Белый дом впервые наблюдал в конце 2000-х, и которые Кремль постоянно отрицал). Срок действия нового договора СНВ, ограничивающего число стратегических ядерных боеголовок, которые могут быть использованы Россией и США, истекает в 2021 году. В его нынешнем виде ни у одной столицы, как представляется, нет особого желания его возобновлять.

Возможность гонки вооружений пока может показаться далекой, но она ставит тревожные вопросы о готовности Запада к конфликту в Арктике - и роли, которую сыграет Великобритания.

По мере того как Россия продолжает милитаризировать Арктику, геостратегическое значение Великобритании возрастает. Воды у северо-западного побережья Шотландии между Гренландией, Исландией и Великобританией образуют Фареро-Исландский рубеж, который является основным препятствием между Северным флотом России в Арктике и ее стратегическими интересами в Северной Атлантике. Во время холодной войны Фареро-Исландский рубеж был, вероятно, самым тщательно наблюдаемым участком океана на планете, но его международное значение резко упало после распада Советского Союза. Нынешнее поведение Кремля означает, что важность этой части океана возвращается.

Эндрю Фоксолл (Andrew Foxall)