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Российская газета

Уникальные кадры: первую посадку Су-27К на авианосец показали на видео

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В Сети опубликованы кадры первой в истории посадки истребителя Су-27К (впоследствии получил обозначение Су-33) на авианесущий крейсер.

Событие, положившее начало новой эре в развитии отечественной палубной авиации, состоялось 1 ноября 1989 года. Как отмечает телеканал "Звезда", уникальное видео было предоставлено Объединенной авиастроительной корпорацией.

Экспериментальная посадка отрабатывалась на крымском комплексе НИТКА. Проводил ее заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Виктор Пугачев. Именно он несколькими месяцами ранее на авиасалоне в Ле-Бурже впервые продемонстрировал на Су-27 фигуру "Кобра", которая впоследствии была названа его именем.

Первый экземпляр морского варианта истребителя Су-27 вышел на испытания в 1987 году. Разработкой самолета руководил генеральный конструктор Николай Симонов, а ведущим инженером по летным испытаниям был Константин Марбашев.

В палубной версии истребителя применялось переднее горизонтальное оперение, были изменены обводы наплыва крыла, доработаны система дистанционного управления и гидросистема. Консоли крыла сделали складными.

До посадки на борт крейсера "Адмирал Кузнецов" (в то время носил название "Тбилиси") машина выполнила более 300 испытательных полетов. О том, что главная "проверка" состоится 1 ноября, по словам Пугачева, никто не знал. В тот день предполагался очередной полет с проходами на высоте один-три метра над палубой.

- На каком-то этапе полета, на очередном заходе была получена команда, что будем работать "по полной". Это означало, что надо готовиться к посадке. Я подтвердил: понял, "по полной". Запросил необходимые данные у штурмана-испытателя Николая Алферова, который находился на корабле. И таким образом мы поняли, что следующий заход нужно делать по-боевому. Я подготовился, выпустил гак… В общем-то, из всех заходов этот отличался тем, что нужно было выпустить гак и пройти до касания, до палубы, - приводит воспоминания пилота ТАСС.

В 13:46 через 16 минут после взлета с аэродрома истребитель успешно совершил посадку на палубу крейсера.

В течение примерно двух часов после этого такое же испытание провели пилот Токтар Аубакиров на МиГ-29К, а также учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ. Еще через несколько часов МиГ-29К стал первым самолетом, взлетевшим с "Кузнецова".


Тимур Алимов

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