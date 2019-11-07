Новый досмотровый комплекс для скрытой проверки пассажиров в аэропортах разрабатывают в России

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "РТИ" работает над созданием комплекса досмотра пассажиров аэропортов без рентгеновского излучения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В настоящее время идут испытания досмотрового комплекса, работающего в терагерцовых (ТГц) диапазонах волн. Комплекс предназначен для скрытного дистанционного обнаружения потенциально опасных объектов и запрещенных веществ", - сообщили "Интерфаксу" в "РТИ".

Там отметили, что создаваемый досмотровый комплекс не будет использовать рентгеновское излучение и позволит скрытно и безопасно проверять людей в аэропортах.