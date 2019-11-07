"Мы должны быть первыми": Пентагону нужен Терминатор

Пентагон намерен перегнать Россию в развитии ИИ

Россия и Китай активно развивают системы искусственного интеллекта для внедрения их в военную сферу, чем вызывают беспокойство США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он подчеркнул, что превосходство на поле боя будет у того государства, которое первым получит ИИ. И в России, и в США уже давно говорят о внедрении новых технологий в военную сферу. Это вызывает серьезные опасения среди экспертов.

Глава Пентагона Марк Эспер выразил опасения в связи с тем, что Россия и Китай, по его словам, активно наращивают потенциал применения искусственного интеллекта в военной сфере. Он считает, что у государства, которое первым получит искусственный интеллект, будет решающее преимущество на поле боя в течение многих лет.

"Мы должны прийти к этому первыми", - заявил Эспер, выступая на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне.

Глава оборонного ведомства сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Он напомнил, что тогда мобилизация талантов и потенциала Соединенных Штатов помогла выиграть космическую гонку и отправить людей на Луну. Министр призвал американцев и союзников включиться в гонку, чтобы выиграть ее.

Он отметил, что "противники" США не замедляют темп своего прогресса, поэтому и Вашингтон не должен этого делать.

Главным приоритетом Соединенных Штатов в этом вопросе для Пентагона он назвал Китай, а Россия, по его словам, следует за ним.

"Пекин ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в ИИ к 2030 году", - обратил внимание Эспер.

Министр обороны сообщил, что Китай строит полностью автономные ударные механизмы, в том числе подлодки. Кроме того, он обвинил Пекин в строительстве "системы слежки XXI века".

Россия, по его словам, тоже считает, что искусственный интеллект заложит основы доминирования государства на международной сцене. Он убежден, что Москва готова использовать технологии ИИ против демократических стран.

"Мы также не должны сомневаться в ее (России - "Газета.Ru") потенциале на поле битвы. Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий", - сказал Эспер.

Говоря о разработке систем ИИ в США, он описал гармоничное государственно-частное партнерство.

Министр заверил, что развитие технологий не будет противоречить демократии и стабильности.

"Но хочу ясно сказать: вопрос не в том, будет ли искусственный интеллект использоваться военными по всему миру. Он будет использоваться. Настоящий вопрос в том, позволим ли мы авторитарным правительствам доминировать в этой области, а также, как следствие, на поле боя и в производстве", - констатировал глава Пентагона.

Незадолго до этого бывший разработчик Google Лара Нолан заявила, что оружие с ИИ будет способно уничтожить города мира за считанные секунды, передавало издание Daily Star. Под таким оружием подразумевается система, которая принимает решения сама, без человека, пояснила она. Нолан уточнила, что в случае размещения множества подобных систем в одном районе будет существовать вероятность "внезапной войны": они среагируют друг на друга почти моментально. "В худшем случае внезапная война может означать разрушение всего города за считанные секунды", - уточнила специалист.

Она призвала запретить использование такого оружия в мире.

О пагубных последствиях применения ИИ в военной сфере говорил и экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк. По его словам, это может спровоцировать начало ядерной войны. Он объяснил изданию Breaking Defense, что использование таких систем в ядерной сфере может привести к необдуманным решениям о нанесении удара, поскольку они могут неверно оценить факторы риска и при определенных параметрах и показателях запустить межконтинентальные баллистические ракеты.

"Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю, и рекомендует нанести превентивный удар", - предположил Уорк.

Он не исключил пользы от внедрения высоких технологий в военную сферу, но все же призвал ограничить их применение в системе ядерного контроля.

В марте прошлого года первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" рассказал, что ИИ применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил России.

"Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности Вооруженных сил. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в Вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", - пояснил он.

Цаликов отметил, что в последние годы Минобороны стремится быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с ВС, поскольку военные технологии всегда тянут за собой гражданские.

Это направление активно развивается и в США. В прошлом году издание Gizmodo сообщило, что Google заключил партнерское соглашение с Пентагоном, согласно которому компания будет развивать программу искусственного интеллекта, позволяющую анализировать снимки, сделанные с помощью беспилотников.

Некоторые сотрудники корпорации раскритиковали идею сотрудничества с ведомством, а другие указали на то, что проект поднимает важные вопросы в сфере развития и использования машинного обучения.

Лидия Мисник