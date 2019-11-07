Войти
Военное обозрение

Американский эксперт: Китайские десантные возможности стали угрозой для Азии

923
0
0

Китайские десантные возможности перестают быть чем-то несерьёзным и начинают по-настоящему угрожать соседним странам, полагает бывший офицер ВМС США Грант Ньюшам, мнение которого приводит гонконгское издание Asia Times. С новыми возможностями Поднебесная более не намерена играть в "хорошего парня".

Источник изображения: topwar.ru

"Крупные десантные корабли Пекина, такие как УДК проектов 071 и, особенно, проекта 075, по существу, низвергают американскую мощь в регионе, которая длилась десятилетиями", - сообщает военный эксперт.

Из материала:

Отныне под угрозой не только Тайвань или острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао, - прим. "ВО") , но и Индонезия, где периодически проходят антикитайские погромы. Теперь Пекин получил возможность защищать соотечественников не только на словах, но и на деле.

Эта скрытая угроза, которая будет верно истолкована во всех столицах региона, отмечает автор. Возможны выдвижения им любых требований, вплоть до рекомендаций пригласить китайских полицейских в помощь местным правоохранителям. Или для более эффективного взыскания долгов за построенные компаниями из Поднебесной объекты инфраструктуры.

Для противодействия китайскому влиянию Ньюшам предлагает создать в качестве одной из мер совместное американо-австралийское десантное соединение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Китай
США
Тайвань
Похожие новости
26.11.2018
BI (США): 25 самых сильных армий мира в 2018 году
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
08.02.2012
Россия по итогам 2011 года впервые присутствует в десятке крупнейших импортеров вооружений по пакету заказа на импорт ПВН
25.01.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть I
30.05.2011
Индия существенно опередит Китай по финансовым вложениям в модернизацию ВМС страны
06.10.2010
География китайской мощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.11 18:52
  • 2
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 07.11 18:42
  • 2
"Мы должны быть первыми": Пентагону нужен Терминатор
  • 07.11 18:17
  • 3
"Я в шоке": Зеленского расстроил завод по производству танка
  • 07.11 18:17
  • 18
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.11 17:51
  • 3
MUTT: мулы XXI века
  • 07.11 17:37
  • 48
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 07.11 17:32
  • 7
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 07.11 17:22
  • 1
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео
  • 07.11 16:30
  • 4
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 07.11 16:02
  • 130
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 07.11 15:51
  • 2
Военно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 07.11 15:31
  • 4
С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)
  • 07.11 14:42
  • 1
Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления
  • 07.11 14:37
  • 8
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 07.11 14:27
  • 11
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"