Американский эксперт: Китайские десантные возможности стали угрозой для Азии

Китайские десантные возможности перестают быть чем-то несерьёзным и начинают по-настоящему угрожать соседним странам, полагает бывший офицер ВМС США Грант Ньюшам, мнение которого приводит гонконгское издание Asia Times. С новыми возможностями Поднебесная более не намерена играть в "хорошего парня".

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"Крупные десантные корабли Пекина, такие как УДК проектов 071 и, особенно, проекта 075, по существу, низвергают американскую мощь в регионе, которая длилась десятилетиями", - сообщает военный эксперт.

Из материала:

Отныне под угрозой не только Тайвань или острова Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао, - прим. "ВО") , но и Индонезия, где периодически проходят антикитайские погромы. Теперь Пекин получил возможность защищать соотечественников не только на словах, но и на деле.

Эта скрытая угроза, которая будет верно истолкована во всех столицах региона, отмечает автор. Возможны выдвижения им любых требований, вплоть до рекомендаций пригласить китайских полицейских в помощь местным правоохранителям. Или для более эффективного взыскания долгов за построенные компаниями из Поднебесной объекты инфраструктуры.

Для противодействия китайскому влиянию Ньюшам предлагает создать в качестве одной из мер совместное американо-австралийское десантное соединение.