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Военное обозрение

Китайский вариант Су-27 получил радар с АФАР "для отслеживания целей в трёх стихиях"

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В военно-тематическом выпуске эфира CCTV вышел материал, касающийся вопросов модернизации многоцелевого китайского истребителя J-11B. Базовым вариантом для этой модели истребителя стал Су-27.

Источник изображения: topwar.ru

В материале китайского телеканала подтвердили данные о том, что истребитель ВВС НОАК получил "совершенно новый радар, позволяющий существенно увеличить дальность обнаружения целей".

Из материала на упомянутом телеканале:

В отличие от характерных для наших истребителей J-11B радарных конусов (куполов) чёрного цвета в передней части самолёта новые радары установлены под белым конусом (куполом). Новые радары позволяют использовать ракеты большой дальности.

Речь идёт о ракете PL-15 класса "воздух-воздух". По заявлениям китайских СМИ, дальность поражения целей этой ракетой превышает 200 км. Такими же ракетами оснащаются, например, китайские истребители нового поколения J-20.

Источник CCTV сообщает о том, что на данный момент модернизированные многоцелевые истребители J-11B проходят опытно-боевую эксплуатацию в условиях пустыни. В частности, отмечается, что таким образом устанавливается предельная дальность обнаружения целей новой РЛС.

Главный редактор издания Aerospace Knowledge Ван Янань отмечает, что речь идёт о радаре с активной фазированной решёткой (АФАР), который позволит истребителю отслеживать цели "в трёх стихиях" - на земле, на воде и, естественно, в воздухе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-11
J-20
Су-27
Проекты
АФАР
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