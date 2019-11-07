Индия занимает первое место в структуре экспорта ВиВТ России за период 2011-2018 гг. с показателем 25,6%

ЦАМТО, 6 ноября. К визиту в Москву министра обороны Индии Раджнатха Сингха ЦАМТО публикует статистические данные по долевому объему Индии в общей структуре российского военного экспорта по странам-импортерам.

По данным ЦАМТО, по периоду 2011-2018 гг. Индия заняла первое место среди крупнейших стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 25,61%.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

В рассматриваемый период наибольшая доля Индии в общем балансе российского военного экспорта была зафиксирована в 2012 (39,03%) и в 2013 гг.(40,21%). По остальным годам долевой показатель Индии в общем балансе российского экспорта был существенно ниже и колебался в пределах от 20 до 25%. По четырем годам (2011, 2016, 2017 и 2018 гг.) доля Индии составила менее 20%, соответственно 18,42%, 19,66%, 18,96% и 18,96%. То есть в последние три года долевой показатель Индии в общем балансе российского военного экспорта стабилизировался на уровне около 19%.

В 2009 году доля Индии впервые превысила долю Китая и с тех пор Индия вплоть до 2015 года занимала первое место в структуре баланса российского военного экспорта. В 2016, 2017 и 2018 гг. Индия уступила первое место Алжиру. По 2017 году Индия уступила также Египту, впервые опустившись на 3 место.

Для сравнения: в 2011 году доля Индии составила 18,42% (минимальный показатель за рассматриваемый период), в 2012 году – 39,03%, в 2013 году – 40,21% (максимальный показатель за рассматриваемый период), в 2014 году – 22,89%, в 2015 году – 24,15%, в 2016 году – 19,66%, в 2017 году – 18,96% и в 2018 году – также 18,96%.