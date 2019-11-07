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Интерфакс-АВН

РФ поставит на боевое дежурство новейшее гиперзвуковое и лазерное оружия, но готова продолжать разоружение - Путин

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Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия будет и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - заявил Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Но это, отметил президент, для России "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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