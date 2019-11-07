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Интерфакс-АВН

Задержанный в Италии топ-менеджер ОДК Коршунов заочно арестован российским судом по обвинению в мошенничестве

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Источник изображения: rostec.ru

РФ в ближайшее время обратится к властям Италии о выдаче Корушнова

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Басманный суд Москвы в среду санкционировал заочный арест топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США по обвинению в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Коршунова Александра Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Суть обвинения в суде не уточнили.

Коршунову в РФ заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также он объявлен в международный розыск.

Между тем, осведомленный источник уточнил "Интерфаксу", что данное решение позволяет российским властям добиваться его экстрадиции наравне с США. В ближайшее время, уточняет собеседник агентства, документы о выдаче Коршунова РФ будут направлены в компетентные органы Италии, а также в Интерпол.

Минюст США обвинил задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны. Обвинения в адрес 57-летнего Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии. Его поместили в неаполитанскую тюрьму "Поджореале".

Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.

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Страны
Италия
Россия
США
Продукция
Ан-30
Юнона АНПА
Компании
ОДК УК
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