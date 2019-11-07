Нихон кэйдзай (Япония): военный союз между Россией и Китаем?! Стороны углубляют сотрудничество в области стратегических ядерных вооружений

В интервью "Нихон кэйдзай" японский военный эксперт Ю Коидзуми рассказал о перспективах военного союза России и Китая. Россия может повлиять на баланс сил в мире, вопрос только в том, к кому она примкнет — к США или к Китаю — и, как считает эксперт, для сотрудничества с последним у нее есть целый ряд причин.

Поступила шокирующая новость: Россия и Китай обсуждают реальное заключение военного союза. На каком уровне находится военное сотрудничество этих стран? Какова вероятность того, что они заключат союз? Влияние на Японию? Я пообщался с Ю Коидзуми (Yu Koizumi), который специализируется на военной политике России.

- 29 октября агентство "Киодо" сообщило, что Китай и Россия обсуждают реальное заключение военного союза. На каком уровне в настоящее время находится военное сотрудничество между этими странами?

- Скорее всего, они не собираются заключать военной союз наподобие НАТО, страны которого обязаны обеспечивать взаимную оборону. В статье приводятся слова профессора Высшей школы экономики Алексея Маслова, который отметил: "Руководство обеих стран взяло курс на подписание военного союза". Это неофициальное заявление правительств России и Китая. В июне этого года Москва и Пекин заявили о намерении развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство. В тех документах военный союз четко отрицается. Эта декларация была представлена во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в 70-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Причина отрицания очевидна. Никто из них не хочет уязвлять США. Кроме того, если одна из стран начнет военный конфликт с США, возникает опасность, что другая может быть втянута в него. Они хотят избежать подобного. Им не нужен риск втягивания, который может вызвать союз. Тем не менее это не означает, что Россия и Китай не будут сотрудничать в военной сфере. Стороны активно углубляют взаимодействие в этой области. Например, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала принимать участие в крупномасштабных военных учениях, которые проводит Россия. В 2018 году НОАК присоединилась к "Востоку-2018", которые прошли на Дальнем Востоке. В этом году она приняла участие в "Центре-2019". В июле этого года четыре стратегических бомбардировщика России и Китая пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями. Кроме того, в том же месяце министерства обороны России и Китая заключили военное соглашение. Его содержание неизвестно, однако предполагается, что оно касается захода военных кораблей в порты и обмена студентами военных училищ. Возможно, соглашение также включает защиту секретной информации.

Россия обеспечивает технологиями ядерную стратегию Китая

- Более того, 3 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю разрабатывать систему раннего обнаружения. Это означает, что военное сотрудничество между странами вышло на качественно новый уровень. Дело в том, что система раннего обнаружения поддерживает ядерную стратегию.

- Что такое система раннего обнаружения?

- Из российских СМИ стало известно, что участие принимают предприятия, разрабатывающие радары для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводной лодки. В России есть радиолокационная станция "Воронеж". Она может обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии в несколько тысяч километров. Предполагается, что Китаю будет передана эта технология. В США также есть система дальнего обнаружения баллистических ракет для предотвращения ядерных ударов по своей территории. В Канаде и Гренландии развернута громадная радарная сеть. Она предупреждает о ракетах, летящих со стороны Северного Ледовитого океана. Российская система "Воронеж" - аналогичная система. США и СССР создали такие системы, в результате чего возникла доктрина гарантированного взаимного уничтожения (Поддержание ядерного баланса двумя ядерными державами. Страна А может нанести по ядерному потенциалу страны Б упреждающий удар. Несмотря на это у страны Б есть ядерная наступательная мощь второго уровня, которая гарантированно нанесет серьезный ущерб населению и экономике страны А). То есть они создали обстановку, при которой могли сказать друг другу: "Если запустишь МБР, я тут же узнаю, и нанесу ответный удар". Ранее Китай не планировал приходить с США к доктрине гарантированного взаимного уничтожения. Он считал, что, если у него будет ядерное оружие в минимальном количестве, этого будет достаточно для сдерживания США. Китай не собирался развязывать ядерную войну с Америкой. Тем не менее американские эксперты начали опасаться, что за последнее время Пекин передумал. Возможно, разработка системы раннего обнаружения подтверждает эти опасения. Если это так, Россия повлияет на баланс сил между США и Китаем, и, скорее всего, пошатнет его. С точки зрения России, впервые после завершения холодной войны она сотрудничает с супердержавой, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН и у которой есть ядерное оружие, поэтому уровень взаимодействия высок как никогда. Россия - это не страна, которая может диктовать мировой порядок. Такая мощь сейчас есть только у США и Китая. Тем не менее баланс зависит от того, к какой стороне она примкнет - к США или к Китаю.

- Углубление российско-китайского военного сотрудничества означает, что Россия встала на сторону Китая?

- По моему мнению, это так. Если проанализировать весь процесс, о котором я рассказал выше, становится понятно, что военное сотрудничество России и Китая достигло весьма высокого уровня.

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова разозлила концепция японо-российского сотрудничества и сдерживания Китая

- В Японии есть предложение по поводу сотрудничества с Россией и сдерживания Китая. В том смысле, что Китай представляет угрозу также и для России, поэтому она может объединить усилия с Японией. Такие мысли вызывают опасения России по поводу того, что китайцы наводняют Дальний Восток, где плотность населения крайне мала, и происходит его китаизация. В период с конца XIX по середину XX века западные страны пытались подчинить себе Китай, а Российская империя захватила Приморский край. Некоторые полагают, что Китай пытается вернуть эти территории.

- Да, но Россия опасается Китай не настолько, насколько предполагает Япония. Между Японией и Китаем - море. Что касается экономической мощи, то Китай обогнал Японию по ВВП, но тем не менее она пока еще находится на третьем месте в мире. В свою очередь, Россия соединена с Китаем сухопутной границей. По ВВП она может сравниться только с Южной Кореей. Еще несколько десятков лет назад между ними могла разразиться ядерная война. Россия не хочет злить Китай. Поэтому она скорее выберет сотрудничество с Китаем, а не Японией. Россия хочет обезопасить себя от Китая. Японские политики заявляли, что, если подписать мирный договор с Россией, можно оказать давление на Китай. Ответ российского министра Лаврова был гневным: "Это нелепость. Подобные заявления вызывают раздражение". Россия считает, что даже если она примкнет к Японии и США, американцы не будут воспринимать ее в качестве равноправного партнера и относиться как к близкому союзнику наподобие Японии. После окончания холодной войны Россия заняла в отношении Запада примирительную позицию. Тем не менее Запад ответил расширением НАТО на Восток (после окончания холодной войны Прибалтика, входившая в СССР, а также Польша и другие восточно-европейские страны вступили в НАТО). То есть он вторгся во владения России. Более того, в России не соблюдаются права человека, и она подавляет соседние страны за счет военной силы. Для России, считающей себя державой, это было унизительно. Поэтому она опасается, что на Дальнем Востоке сложится такая же ситуация, как в Европе. Она крайне проницательна. США и Япония скорее всего не рассматривают Россию в качестве настоящего партнера. Посеянные нами зерна усилили недоверие России, и она не пойдет на то, чтобы вместе с Японией и США сдерживать Китай. Для США углубление военного сотрудничества между Россией и Китаем всегда было кошмаром. Генри Киссинджер (Henry Kissinger), отвечавший за дипломатию администрации Никсона, выражал опасения, что, если надавить на Россию слишком сильно за аннексию Крыма, она примкнет к Китаю. Сейчас эти опасения становятся реальностью. Или же Россия посылает месседж США: "Это скоро станет реальностью".

Авторитаризм Китая и России

- Тем не менее Россия, вероятно, не смирится с тем, чтобы полностью превратиться в младшего партнера Китая. Китай действует весьма умело, пытаясь не оскорбить чувства России. В отличие от США он не вмешивается во внутренние дела России, требуя демократизации и так далее. На самом деле, и сам Китай не вправе говорить о таких вещах. Более того, у обоих руководителей схожие взгляды на государственность. И Путин, и Си уверены: только авторитарным методом можно держать под контролем такую большую страну. В этом серьезное отличие отношений Россия/Китай и Россия/США. Китай распространяет идею "Одного пояса, Одного пути" на территории стран Средней Азии, входивших в СССР, и укрепляет там влияние. Определенно, России это неинтересно. Тем не менее он не насаждает там демократию и не размещает военные базы. То есть нельзя сказать, что для России это абсолютно неприемлемо.

Вовлечь Индию и подавить превосходство Китая

- Но для России ведь не все радужно. Например, сотрудничая с Россией, Китай хочет связать по рукам Индию. Если между Китаем и Индией произойдет вооруженный конфликт, есть опасность, что Россия может быть втянута в него.

- Согласен, я также считаю, что Индия - это ключ к военному сотрудничеству России и Китая. Тем не менее смысл в другом. Россия хочет привлечь Индию, чтобы присутствие Китая не было чрезмерным. Уже видны попытки втянуть Индию. Например, как я отметил выше, Китай был впервые приглашен на военные учения "Восток-2018". На "Центр-2019" пригласили Индию и Пакистан. На мой взгляд, на то было две причины. Во-первых, втянуть Индию. Во-вторых, не нервировать США. Россия, Китай, Индия и Пакистан - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Следовательно, это группа, которая не противостоит США, а представляет собой структуру безопасности, ориентированную на всю Евразию. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди стал главным гостем Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего в сентябре. Индийский лидер посетил российский Дальний Восток впервые. Там стороны подписали различные соглашения. Например, Индия выделит России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие регионов Дальнего Востока. Также Индия решила вновь приобрести российские вооружения.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати" Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

- У Индии много российского оружия. Истребители, подводные лодки…

- Да, Россия специально разработала для Индии истребитель СУ-30МКИ. Это новейший самолет четвертого поколения. Кроме того, это не упрощенная версия истребителя СУ-30 ВВС России. Скорее он обладает улучшенными функциями. Более того, самолет собирается на производственной линии, которую ОКБ "Сухого" построило в Индии. Кстати, глава российского отдела МИД Индии - военный. Другими словами, для Индии Россия - это поставщик оружия, необходимый для того, чтобы проводить политику неучастия в блоках. Поставляя вооружение, Россия обеспечивает независимость и безопасность Индии. Ей необходимо импортировать вооружение как из западных стран, так и из России. С точки зрения России 2018 год - это год укрепления отношений с Китаем; 2019 год - сближения с Индией. Между тем Россия также пытается сдержать Индию. С середины 2010-х годов Россия начала стремительно сближаться с Пакистаном. Министры обороны обменивались визитами, а российские военные корабли заходили в пакистанские порты. Россия также продала оружие Пакистану, хотя и совсем немного. Более того, в Кашмире прошли совместные военные учения с Пакистаном.

- Это не вызвало негативную реакцию Индии? В Кашмире конфликтуют Индия, Пакистан и Китай.

- Я думаю, действия России - это апелляция к Индии. Она посылает такой месседж: "Если ты будешь пренебрегать Россией и покупать американское оружие, Россия поможет Пакистану".

Нельзя переоценивать стратегию открытых и свободных Индийского и Тихого океана

- Индию пытаются переманить на свою сторону как США с Японией, так и Россия. В этом проявляется борьба. Сообщается, что Индия позитивно реагирует на стратегию открытых и свободных Индийского и Тихого океана, которую пропагандируют Япония и США. Тем не менее не все так просто?

- Индия придерживается политики нейтралитета. Она сближается с США, но не захочет оказаться под их крылом полностью. Это касается и России. Стратегию открытых и свободных Индийского и Тихого океана следует трактовать как попытку США и Японии переманить Индию, которая ведет себя таким образом, на свою сторону.

Воспользоваться отдалением Японии и Южной Кореи

- Как укрепление военного сотрудничества между Россией и Китаем отразится на Японии?

- Я думаю, что вероятность столкновения Японии с российско-китайскими войсками в случае, если что-то произойдет на Сенкаку или "северных территориях", крайне мала.

- Потому что тогда им придется воевать и с США.

- Именно. Скорее Японии следует уделять внимание процессам, которые могут привести к столкновениям, и действиям России и Китая в так называемой "серой зоне". Классический пример - совместный полет в июле стратегических бомбардировщиков России и Китая. Тут два аспекта. Во-первых, их месседж: "Мы объединились. Если вы будете преследовать нас, вам будет плохо!". Во-вторых, после совместного пролета российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нарушил воздушное пространство вблизи Такэсимы. Это выявило проблемы сотрудничества Японии и Южной Кореи в области обороны.

- А-50 пролетел по границе зон противовоздушной обороны Японии и РК, поэтому они не могли решить, кто будет реагировать на нарушение воздушного пространства.

- Да. В конечном итоге по тревоге поднялся южнокорейский истребитель. В Японии это вызвало резонанс: было нарушено воздушное пространство Такэсима, японской территории, но на перехват ушел корейский самолет. Общественное мнение в Японии и Южной Корее вскипело всего из-за одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Затем это негативно отразилось на оборонном сотрудничестве. Я думаю, Россия учитывала то, что Токио и Сеул конфликтуют по поводу проблемы эксплуатации во время Второй мировой войны. Подобные политические операции с примесью военной силы сработали эффективно. Я думаю, это показало, насколько серьезна угроза сближения России и Китая. Надо было продемонстрировать крепость союзнических отношений в Восточной Азии во главе с США, однако все вышло наоборот. Я вынужден признать, что это было глупо с военной точки зрения.

- Японии и Южной Корее необходимо как можно быстрее восстановить отношения.

- Да, хотелось бы, чтобы они сделали это. То, что Япония и РК не могут договориться по проблемам эксплуатации и женщин для утешения, стало очевидно на международном уровне. Насильно это не сделаешь, однако не хотелось бы, чтобы это негативно отражалось на оборонном сотрудничестве.

- Среди представителей Либерально-демократической партии Японии и экспертов распространись пессимистичные настроения: при администрации южнокорейского президента Мун Джэина отношения не исправить.

- Проблема в следующем: южнокорейские заявления - это продукт особенностей характера администрации Мун Джэина или же порождение контекста, глубоко пустившего корни в Южной Корее. Если последнее, то нужно готовиться к затяжному противостоянию.

Ю Коидзуми (Yu Koizumi) - научный сотрудник Института будущего инжиниринга. В основном изучает такие темы, как военная реформа России, политика военной промышленности, ядерное сокращение, ядерная стратегия.

Эйсукэ Мори (Eisuke Mori)