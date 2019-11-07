Прошла встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с его индийским коллегой Раджнатхом Сингхом

Глава военного ведомства Индии в своей речи рассказал о том, что у его страны с Россией "давнее сотрудничество". "У нас особо привилегированное партнёрство, которое основано на взаимной заинтересованности в обеспечении мира и благополучия во всём мире", – сказал Сингх.

Он отметил, что о глубине двусторонних отношений свидетельствуют частые встречи между лидерами Индии и России. "Наши отношения не нацелены против кого-либо", – подчеркнул министр. По его оценке, военное сотрудничество является основной частью стратегического партнёрства Индии и России.

Межправительственную комиссию по военному и военно-техническому сотрудничеству Сингх назвал хорошим механизмом, который действует уже около 20 лет. Он отметил личный вклад Шойгу в развитие двусторонних отношений. Сингх сообщил, что в качестве министра обороны Индии это его первый визит в Россию, раньше он посещал РФ в качестве главы МВД республики.

Планы военного и военно – технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют особого контроля и корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с главой индийского военного ведомства Раджнатхом Сингхом.

"Уверен, сегодня у нас будет возможность обсудить и подвести итоги проходящего 2019 года и, конечно, план нашего сотрудничества на 2020 год. Помимо этого обсудим вопросы, касающиеся военно-технического сотрудничества. Их достаточно много, они требуют особого контроля с нашей стороны. Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее они требуют нашего внимания и нашей корректировки", – сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что сегодняшняя встреча послужит надежным и основательным продолжением того, что уже сделано по линии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

По оценке Шойгу, Россию и Индию связывают надежные, основательные, дружеские отношения. "Особенно это касается сотрудничества в военной и военно-технической сферах", – сказал министр.

Глава российского военного ведомства также отметил, что "укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями, хорошие результаты достигнуты в области военного образования".

"Совместно проводим крупные мероприятия боевой подготовки", – сказал министр обороны России, напомнив о регулярных учениях "Индра" как о наглядном примере боевого слаживания и содружества армий РФ и Индии.

Взаимодействие по другим темам

Тесное взаимодействие поддерживается "по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС и "СМОА плюс", сказал министр обороны России. По его оценке, оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества.

Россию и Индию, сказал Шойгу, "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на глубокой симпатии и взаимном доверии". Он подчеркнул, что регулярные встречи лидеров двух стран, последняя из которых состоялась во Владивостоке в сентябре, – это "яркое свидетельство конструктивных двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства".

Министр отметил близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам. "Убежден, что заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению многоплановых отношений между Российской Федерацией и Республикой Индией. Нацелены на плодотворную совместную работу", – сказал Шойгу.

Он отметил, что искренне рад знакомству и встрече с Сингхом, который был назначен министром обороны Индии 31 мая 2019 года. "Мы всегда с удовольствием принимаем в России наших индийских друзей", – заключил Шойгу.

Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.

"Мы вновь подтвердили нашу приверженность всеобъемлющему сотрудничеству с Россией и развитию военно-технического сотрудничества между компаниями ВПК, а также укреплению сотрудничества между нашими вооружёнными силами", – сказал Сингх в среду на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он также отметил, что Индия решила реструктурировать свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству для наращивания темпов и объёмов сотрудничества с российскими Вооружёнными силами.

Говоря о стратегическом партнёрстве с Россией, Сингх отметил, что "сотрудничество в сфере обороны укрепляется".

Он подчеркнул, что углублению индийско-российских отношений способствовала недавняя встреча лидеров двух стран во Владивостоке.

Сингх отметил, что намерен работать с Шойгу "в русле взаимного доверия и особо привилегированного партнёрства, которое сложилось между Индией и Россией".

Сингх назначен на должность министра обороны Индии 31 мая 2019 года, это его первая встреча с российским коллегой.

Заседание проходит в новом формате: рассматриваются вопросы взаимодействия и в военной, и военно-технической областях

Первоочередные задачи на ближайшую перспективу определит российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодняшнее заседание проходит в новом формате – мы рассматриваем вопросы взаимодействия и в военной, и в военно-технической области. В ходе работы подведём итоги совместной деятельности за прошедший период и закрепим первоочередные задачи в протоколе, проект которого подготовлен нашими экспертами", – сказал о Шойгу, открывая заседание межправкомиссии.

Он подчеркнул, что Индия является одним из ключевых партнёров России в военной и военно-технической сферах, а отношения между странами носят стратегический характер.

"Только что мы с министром обороны Индии провели обстоятельную беседу в узком составе и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Такие встречи накануне пленарного заседания комиссии стали доброй традицией", – отметил Шойгу.

На подписании отмечалось, что в протоколе "определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов".

В ходе заседания в Москве стороны обсудили практические вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в свете договорённостей, достигнутых в ходе российско-индийского саммита 4-5 сентября текущего года в городе Владивостоке.

Российско-индийская межправительственная комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству была организована в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Индии от 13 декабря 2018 года. До этого времени она действовала в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 октября 2000 года.

Комиссия собирается один раз в год поочерёдно в Москве и Нью-Дели, а состав комиссии утверждается соответствующими распоряжениями правительства сторон.