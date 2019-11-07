Министры обороны России и Индии обсудили планы военного и военно-технического сотрудничества

ЦАМТО, 6 ноября. Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 ноября на переговорах со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

В какой именно части планы предполагается скорректировать, пока неясно, отмечает агентство.

"Вопросов, касающихся военно-технического сотрудничества…, достаточно много, они требуют особого контроля с нашей стороны. Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее, они требуют нашего внимания и нашей корректировки", – заявил российский министр.

Индию – крупнейшего импортера российского оружия – Сергей Шойгу назвал дружественной страной, с которой Россию связывают "надежные, основательные отношения" во многих сферах, не только в военной.

Со своей стороны, Раджнатх Сингх заявил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями ОПК двух стран.

"Мы вновь подтвердили нашу приверженность всеобъемлющему сотрудничеству с Россией и развитию военно-технического сотрудничества между компаниями ОПК двух стран, а также укреплению сотрудничества между нашими вооруженными силами", – сказал Раджнатх Сингх на переговорах с Сергеем Шойгу.

Он также отметил, что Индия решила реструктурировать свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству для наращивания темпов и объемов сотрудничества с российскими Вооруженными силами.

Говоря о стратегическом партнерстве с Россией, Р.Сингх отметил, что "сотрудничество в сфере обороны укрепляется". Он подчеркнул, что углублению индийско-российских отношений способствовала недавняя встреча лидеров двух стран во Владивостоке.

Р.Сингх отметил, что намерен работать с С.Шойгу "в русле взаимного доверия и особо привилегированного партнерства, которое сложилось между Индией и Россией".

Р.Сингх был назначен на должность министра обороны Индии 31 мая 2019 года, это его первая встреча с российским коллегой.

Как отмечает "РИА Новости", сейчас между Россией и Индией выполняется ряд важных и крупных проектов в рамках ВТС. В частности, речь идет о поставках Дели систем ПВО С-400, изготовлению для индийских ВМС фрегатов проекта 11356, законтрактованных в прошлом году. Кроме того, ведется подготовка к производству автоматов Калашникова на территории Индии и так далее.

Однако есть ряд вопросов, которые в настоящее время находятся на стадии обсуждения. Так, например, заморожен российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения, до сих пор не ясна судьба еще не подписанного соглашения на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5, также обсуждаются условия будущего контракта на строительство легких вертолетов Ка-226 в Индии.

Помимо данных направлений, Россия активно участвует в различных индийских тендерах.

Справка ЦАМТО

Структура импорта Индии по странам-экспортерам

За 8-летний период (2011-2018 гг.) объем идентифицированного военного импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 47,753 млрд. долл.

О перспективах закупок вооружений Индии можно судить по тому факту, что за период 2011-2018 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета проводящихся крупнейших тендеров) составил 57,877 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2011-2018 гг. занимает Россия – 25,323 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2011-2018 гг. составила 53%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 21,942 млрд. долл. (около 37,9%).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2011-2018 гг. занимают США – 10,940 млрд. долл. (22,9%). Сформированный в 2011-2018 гг. портфель заказов – 12,066 млрд. долл. (20,85%).

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 4,025 млрд. долл. (8,43%). Портфель заказов – 6,838 млрд. долл. (11,8%).

Последующие места занимают Франция – 2,452 млрд. долл. (портфель заказов – 12,514 млрд. долл., самый крупный из всех поставщиков ПВН на рынок Индии), Великобритания – 2,204 млрд. долл. (портфель заказов – 972 млн. долл.), Украина – 653 млн. долл. (портфель заказов – 396 млн. долл.), Италия – 608,5 млн. долл. (портфель заказов – всего 8 млн. долл.), Швейцария – 523 млн. долл. (портфель заказов – также 523 млн. долл.), Германия – 401 млн. долл. (портфель заказов – 759 млн. долл.) и Бразилия – 210 млн. долл. (новых контрактов в рассматриваемый период не заключено).

Поставки вооружений Индии также реализовали (в порядке убывания объемов) Швеция, Словения, Южная Корея, ОАЭ, Канада, ЮАР и Польша.

В целом в 2011-2018 гг. Индия импортировала вооружение из 17 стран.

В 2019-2022 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные изменения с точки зрения положения ведущих мировых поставщиков вооружений на индийском рынке.

В 2019-2022 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по оценке ЦАМТО, составит 50,976 млрд. долл. против 19,939 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 27,814 млрд. долл. в 2011-2014 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, Россия в 2019-2022 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 19,641 млрд. долл. против 10,150 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 15,173 млрд. долл. в 2011-2014 гг. Несмотря на существенное увеличение фактического экспорта, долевой показатель России на рынке вооружений Индии снизится с 53% в 2011-2018 гг. до 38,5% в 2019-2022 гг. Это связано с тем, что Индия приступила к реализации масштабных программ по закупке вооружений и Россия не может конкурировать во всех сегментах рынка. Кроме того, Индия активно проводит политику диверсификации поставщиков вооружений.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-2022 гг. занимает Франция – 14,357 млрд. долл. (28,16% рынка).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-2022 гг. занимают США – 6,553 млрд. долл. (12,85% рынка). Следует отметить, что США (как Россия и Франция) имеют много контрактов с поставкой за пределами рассматриваемого периода.

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-2022 гг. занимает Израиль – 4,320 млрд. долл.

Пятое место занимают поставки (расчет произведен до 2022 года включительно) по категории "тендер", окончательные результаты которых по состоянию на октябрь 2019 года не были подведены – 2,511 млрд. долл.

Шестое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-2022 гг. занимает Южная Корея – 1,372 млрд. долл.

Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2019-2022 гг. следует также отметить Японию – 540 млн. долл., Германию (538 млн. долл.), Великобританию (449 млн. долл.), Испанию (180,8 млн. долл.), Швецию (156,2 млн. долл.), Данию (155 млн. долл.) и Украину (145 млн. долл.).

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2019-2022 гг. по состоянию на октябрь 2019 года имеют 13 стран.