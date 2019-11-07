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Интерфакс-АВН

Этап эксперимента SIRIUS, имитирующий межпланетный полет в 240 суток, стартует в конце 2020 года

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Участник программы SIRIUS-18/19 Рейнхолд Повилаитис
Участник программы SIRIUS-18/19 Рейнхолд Повилаитис.
Источник изображения: Фото: пресс-служба ГНЦ РФ – ИМБП РАН

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Третий этап модельного изоляционного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), моделирующий 240-дневный межпланетный полет, должен состояться в конце 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН).

"Третий этап должен начаться, ориентировочно, в конце 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что этап должен стартовать в третьем квартале следующего года.

Как сообщил главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский, в ИМБП РАН уже началась подготовка к третьему этапу.

"Данный эксперимент проводится в рамках совместного исследования ИМБП РАН и Human Research Program (HRP) NASA в кооперации с организациями-партнерами из разных стран для проведения исследований по психологии и оценки работоспособности человека в целях поддержания лунных миссий, а также уменьшения рисков в космических межпланетных полетах", - написал Белаковский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 240-суточный изоляционный эксперимент SIRIUS-20/21 воспроизводит основные характеристики реальной межпланетной экспедиции. В ходе него планируется отработать выход корабля за орбиту Земли, перелет до условной планеты с последующим орбитальным облетом для поиска места приземления.

Кроме того, будет смоделирована посадка на планету экспедиционного модуля с тремя или четырьмя членами экипажа для проведения научных исследований. Оставшаяся на условном корабле часть членов экспедиции будет отрабатывать пребывание на орбите для выполнения операций по приему транспортных кораблей и по дистанционному управлению робототехническими средствами для строительства базы. Финальной частью этапа станет отработка возвращения на Землю.

Планета, полет к которой имитируется в ходе эксперимента не называется, однако основные этапы работ, которые предстоит выполнить экипажу, схожи с теми, над которыми работают в Роскосмосе в ходе реализации лунной программы.

"Выход за орбиту Земли и проведение пилотируемых исследований ближайших объектов Солнечной системы (с перспективой создания внеземных орбитальных комплексов и напланетных баз) требует решения технических, физиологических и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж во время межпланетных миссий", - написал Белаковский.

Он отметил, что в эксперименте примет участие международный экипаж со смешанным гендерным составом. При этом у участников будут ограниченные ресурсы, как это было бы в реальном длительном полете с лимитированными допоставками продовольствия и других резервов грузовыми транспортными кораблями. Астронавтам придется столкнуться с различными нештатными ситуациями на борту корабля, их будут моделировать исходя из практики работы Международной космической станции.

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