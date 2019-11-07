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Главком ВМФ России поздравил коллектив "Адмиралтейских верфей" с 315-летием со дня основания предприятия

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

ЦАМТО, 6 ноября. Главнокомандующий ВМФ России поздравил коллектив старейшего кораблестроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" с 315-летием.

В своем поздравлении адмирал Николай Евменов отметил огромный вклад "Адмиралтейских верфей" в строительство и развитие Российского флота, а также более чем трехвековые заслуги этого предприятия в формировании фундамента отечественных традиций военного кораблестроения.

Главнокомандующий ВМФ России, в частности, подчеркнул, что "Адмиралтейские верфи" на современном этапе являются базовым предприятием неатомного подводного кораблестроения, успешно ведут серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проектов 636.3 и 677, которые востребованы Военно-морским флотом и обладают характеристиками, не имеющими аналогов в мире.

"Предприятие успешно справилось с задачей строительства серии из шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Черноморского флота. В настоящее время ведется строительство серии подводных лодок этого проекта для Тихоокеанского флота. 1 ноября состоялась торжественная церемония закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан", предназначенных для подводных сил Тихоокеанского флота. Первая подводная лодка этой серии "Петропавловск-Камчатский" завершила морской этап государственных испытаний, а вторая – "Волхов" – готовится к спуску на воду, который спланирован на декабрь. Серию неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота корабелы "Адмиралтейских верфей" планируют построить до 2022 года", – сообщил Н.Евменов.

Он также отметил, что "адмиралтейцы" освоили строительство патрульных кораблей ледового класса проекта 23550. Головной патрульный корабль проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре, а до конца года планируется закладка второго такого корабля "Николай Зубов".

"Корабли, построенные на Адмиралтейских верфях, всегда отличало высокое качество и надежность, и я уверен, что эта традиция будет продолжена", – подчеркнул главнокомандующий ВМФ России.

Справочно:

АО "Адмиралтейские верфи" – базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России. В постройке также серия патрульных ледоколов для ВМФ, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс".

На предприятии работают около 7 тыс. человек. 5 ноября исполнилось 315 лет со дня основания "Адмиралтейских верфей". Предприятие построило 23 подводные лодки проекта 636 за 23 года, и все эти корабли передавались в исходные контрактные сроки. Завод располагает отлаженными технологиями строительства неатомных подлодок и выстроенной кооперацией с поставщиками оборудования, а также обеспечивает гарантийное и послепродажное обслуживание, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
23550
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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