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ЦАМТО

Президент Сербии заявил о нехватке средств на покупку ЗРС С-400

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Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

ЦАМТО, 6 ноября. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России ЗРС С-400, потому что на эту покупку у Белграда нет средств, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в конце октября А.Вучич на учениях "Славянский щит" подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С", и подчеркнул желание Сербии иметь ЗРС С-400. Ранее сербские власти закупили в России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также в рамках военно-технической помощи получили шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

"Сербия – свободная страна и хочет оставаться свободной. Сербия – малое государство, со всех сторон окруженное НАТО. Вы могли видеть по реакции на С-400, что другие на самом деле желают Сербии", – заявил президент в эфире национального телевидения.

По его словам, Белград больше не позволит себе "как в 1990-х годах быть настолько слабым, что даже не попытается себя защитить". На прямой вопрос, планирует ли он закупать С-400, А.Вучич ответил отрицательно.

"Нет у нас такого намерения. Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его", – цитирует "РИА Новости" президента Сербии.

Он отметил, что у Турции, которая ранее купила ЗРС С-400 в России, в десять раз более мощная экономика. По словам А.Вучича, "когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет".

"У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью ЗРПК "Панцирь-С" и других систем, которые не находятся в санкционном списке", – указал сербский президент. Он также обратил внимание на закупки вооружений властями Хорватии и самопровозглашенной республики Косово, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Сербия
Турция
Хорватия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Военные учения
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