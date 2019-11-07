ВТС России и Индии требует особого внимания и корректировки - Шойгу

Укрепляется взаимодействие Генштабов и видов Вооружённых сил двух стран

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют особого контроля и корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с главой индийского военного ведомства Раджнатхом Сингхом.

"Уверен, сегодня у нас будет возможность обсудить и подвести итоги проходящего 2019 года и, конечно, план нашего сотрудничества на 2020 год. Помимо этого, обсудим вопросы, касающиеся военно-технического сотрудничества. Их достаточно много, они требуют особого контроля с нашей стороны. Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее, они требуют нашего внимания и нашей корректировки", - сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что сегодняшняя встреча послужит надёжным и основательным продолжением того, что уже сделано по линии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

По оценке Шойгу, "Россию и Индию связывают надёжные, основательные, дружеские отношения". "Особенно это касается сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - подчеркнул министр.

Глава Минобороны РФ отметил, что "укрепляется взаимодействие Генеральных штабов и видов Вооружённых сил, расширяется обмен военными делегациями, хорошие результаты достигнуты в области военного образования".

"Совместно проводим крупные мероприятия боевой подготовки. Регулярные учения "Индра" - наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - сказал Шойгу, добавив, что тесное взаимодействие поддерживается "по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС и "СМОА плюс" (совещания министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, - "ИФ").

По оценке российского министра, "оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества".

Россию и Индию, отметил Шойгу, "связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на глубокой симпатии и взаимном доверии".

Он подчеркнул, что регулярные встречи лидеров двух стран, последняя из которых состоялась во Владивостоке в сентябре, - "яркое свидетельство конструктивных двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнёрства".

Глава российского военного ведомства отметил и "близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам".

"Убеждён, - констатировал Шойгу, - что заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению многоплановых отношений между Российской Федерацией и Республикой Индией. Нацелены на плодотворную совместную работу".

Он добавил, что искренне рад знакомству и встрече с Сингхом, который был назначен министром обороны Индии 31 мая 2019 года.