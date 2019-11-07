Boeing представил проект аппарата для высадки на Луну

Американская корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны.

Как сообщается в докладе на сайте Boeing, он был показан Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Модуль носит рабочее название Human Lander System и состоит из двух частей. Одна из них отвечает за высадку на поверхность спутника Земли, другая — за подъем на орбиту.

Оба элемента планируется запускать на одной тяжелой ракете-носителе Space Launch System, чтобы избежать сложностей с размещением нескольких аппаратов на лунной орбите.

Предполагается, что аппарат можно будет состыковать с разрабатываемой по заказу NASA окололунной станцией Gateway или космическим кораблем Orion.

Новая лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к Луне и высадку на естественном спутнике Земли к 2024 году.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.

Стратегический проект "Изучение и освоение Луны" также предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника "Луна-Ресурс-1". Ориентировочно в 2027 году аппарат "Луна-Грунт" должен доставить на Землю лунный грунт.