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Интерфакс-АВН

Министр обороны КНР отстаивал перед шефом Пентагона позицию Пекина по Гонконгу, Южно-Китайскому морю и другим острым вопросам - СМИ

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Пекин. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в беседе с шефом Пентагона Марком Эспером, прошедшей в форме видеоконференции, отстаивал позицию Пекина по вопросам Гонконга, Тайваня, Синьцзяна и Южно-Китайского моря, сообщило агентство "Синьхуа".

Детали переговоров по данным вопросам не приводятся, вместе с тем, в сообщении агентства отмечается, что Вэй Фэнхэ заявил Эсперу, что, хотя китайско-американские отношения достигли "крайне важного периода", взаимовыгодное сотрудничество является "единственно правильным выбором"."

"Обе стороны должны это сделать. Следует продолжить развитие отношений между военными, чтобы они стали опорой стабильности в двусторонних отношениях в целом", - цитирует "Синьхуа" Вэй Фэнхэ.

Как сообщил о беседе Пентагон, Эспер и Вэй "обсудили вопросы, касающиеся их приоритетов в американо-китайских отношениях в сфере обороны, уделив особое внимание стабильности, откровенному и открытому общению и укреплению сотрудничества в областях, представляющих общий интерес".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
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